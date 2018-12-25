Samanyolu Haber /Dünya / Navaz Şerif'e 7 yıl hapis cezası /25 Aralık 2018 02:54

Navaz Şerif'e 7 yıl hapis cezası

Pakistan'da yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski Başbakan Navaz Şerif, yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif, yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pakistan'da yolsuzluk davalarına bakan mahkeme, yarın 69 yaşını dolduracak olan siyasetçinin, 2001 yılında Suudi Arabistan'daki çelik fabrikasını almasını sağlayan gelirinin kaynağını delillendiremediğine hükmetti.

İslamabad'daki mahkemenin kararının ardından tutuklanan ve cezasını "bugünden itibaren çekmeye başlayacağı" açıklanan Şerif, Lahor'daki bir cezaevine götürülecek. Şerif'e ayrıca 1,5 milyon rupi (10,8 milyon dolar) para cezası verildi. Şerif'in İslamabad'daki mahkemenin kararını temyize götüreceği açıklandı.

Geçen yaz da tutuklanmıştı


 
Şerif, geçen temmuz ayında İngiltere'deyken başka bir yolsuzluk suçlaması nedeniyle Pakistan'da gıyabında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Teslim olmak için döndüğü Pakistan'da tutuklanan Şerif hakkındaki hapis cezası daha sonra bir üst mahkeme tarafından bozulmuştu. Eylül ayında serbest bırakılan Şerif hakkındaki bu dava hâlen temyiz aşamasında.

Şerif, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle geçen yıl Yüksek Mahkeme kararıyla başbakanlık görevinden alınmıştı.

Pakistan'da üç dönem başbakanlık yapmış olan Şerif, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor ve iddiaların siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Navaz Şerif'e 7 yıl hapis cezası Sonraki Haber >>

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Fransa'da ortalık yine karıştı

Fransa'da ortalık yine karıştı

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

Tsunami konser sırasında geldi

Tsunami konser sırasında geldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:30:18