Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'ye sunulan teklif Batman Petrol Rafinerisini tehlikeye soktu /25 Aralık 2018 02:32

TBMM'ye sunulan teklif Batman Petrol Rafinerisini tehlikeye soktu

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Petrol Piyasası Kanunu ile ilgili TBMM'ye sunulan yasa teklifinine itiraz etti

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Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Petrol Piyasası Kanunu ile ilgili TBMM'ye sunulan yasa teklifinin mevcut haliyle kabul edilmesi halinde Batman Rafinerisi'nin teslim aldığı ham petrolle ilgili yıllık 30 milyon dolarlık ek maliyet oluşacağını ve kâr edemez duruma gelecek rafinerinin kapatılmak zorunda kalınacağını söyledi.

Reuters'ın TBMM yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Yelmenoğlu ayrıca diğer rafinerilerin kapasite kullanımlarının da düşeceğine ve istihdam kayıpları yaşanacağına dikkat çekti.

Söz konusu değişikliğe dair hükümler Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını amaçlayan teklifte yer alıyor. TBMM'ye 7 Aralık'ta sunulan teklif yarın komisyonda ele alınacak.

Yelmenoğlu Komisyon'a bilgi notu gönderdi


Yelmenoğlu, TBMM'ye sunulan 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile İlgili Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili olarak TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerine bilgilendirme notu göndererek, teklifin olası olumsuz sonuçlarına dikkat çekti.

Söz konusu değişiklik teklifi, yerli ham petrolün fiyatlandırma esasında değişiklik yapılması öngörüyor. Buna göre yerli ham petrolün fiyatlamasında kullanılan Ras Gharip petrolü yerine Arab Heavy petrolünün kullanılması ve varsayımsal navlun maliyetleri paylaşımının değiştirilmesi öngörülüyor.

Komisyon üyelerinden edinilen bilgiye göre, Yelmenoğlu yaptığı bilgilendirmede, uluslararası fiyatı daha yüksek olan Arab Heavy ham petrolü kullanılmasını öngören değişiklik teklifinin kalite farkını yansıtacak baz fiyat farkının indirimini dikkate almadığına; ayrıca varsayımsal taşıma maliyetinin tamamının da fiyata eklenerek rafinerilere yüklendiğine dikkat çekti.

Yıllık 43 milyon dolar ilave maliyet
Tüpraş, Türkiye'de üretimi yapılan yaklaşık 2.5 milyon ton (18 milyon varil) ham petrolü Batman Rafinerisi'nde ve diğer rafinerilere taşınmak üzere Botaş-Dörtyol Terminali'nde teslim alıyor.

Yelmenoğlu bilgilendirme notunda, "Batman Rafinerisi satılabilir ürün olarak sadece asfalt üretmekte olup ürettiği ara ürünler ikinci kez işlenerek son ürün haline getirilmek üzere diğer rafinerilerimize taşınmakta ve Batman Rafinerisi’ne bitmiş ürün olarak ilave maliyetler ile tekrar getirilmektedir.

Söz konusu kanun değişikliği sonucunda, toplamda 43 milyon dolar/yıl tutarında ilave maliyet oluşacak, bu maliyetin yaklaşık 30 milyon doları ise Batman rafinerisinde teslim alınan ham petrol ile ilgili olacaktır. Bu haksız ve gerekçesiz maliyet artışı nedeniyle Tüpraş'ın faaliyetleri olumsuz yönde etkilenecek, özellikle hâlihazırda yıllık 10-15 milyon dolar civarında kâr eden Batman Rafinerisi gelen ek maliyet nedeniyle kârlı olarak çalıştırılamayacağından durdurulmak/kapatılmak zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin mevcut piyasa koşullarından uzak ve uyumsuz bir fiyatlama metodolojisi öngördüğünü belirten Yelmenoğlu, komisyona başka bir hesaplama formülasyonu önerirken; bunun kabul görmemesi halinde Türkiye'de faaliyet gösteren rafinerilerin yerli ham petrolü alma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti.

Tüpraş hisseleri saat 11:32'de yüzde 0.67 düşüşle 118.50 liradan işlem görüyor. Aynı saatte BIST 100 endeksi ise yüzde 0.48 artıda.

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