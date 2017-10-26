Samanyolu Haber /Gündem / NATO'dan S-400 açıklaması: Sonuçları olur /26 Ekim 2017 10:59

NATO'dan S-400 açıklaması: Sonuçları olur

NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel, Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi satın almasının “sonuçları” olacağını söyledi.

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Pavel, “Ülkeler, karar almakta bağımsız olduğu gibi, aldıkları kararın sonuçlarıyla yüzleşmekte de bağımsızdır” ifadelerini kullandı.

NATO Askeri Komite Başkanı General Petr Pavel,  Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi satın almasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Her ülkenin kendi savunma kararını almakta “özgür” olduğunu belirten Pavel, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemini satın almasının, NATO ülkelerinde uyumlu olan “hava savunma sisteminin parçası olmasının önüne geçeceğini” söyledi. Pavel, başka teknik kısıtlamalar oluşabileceğini de ifade etti.

Gazete Karınca'da  yer alan habere göre Pavel şu ifadeleri kullandı:

Savunma ekipmanının alımında açık bir şekilde bağımsızlık prensibi geçerli. Ancak ülkeler, karar almakta bağımsız olduğu gibi, aldıkları kararın sonuçlarıyla yüzleşmekte de bağımsızdır.

Pavel, konuya ilişkin NATO üyelerinin tepkilerini de değerlendirdi.

NATO Askeri Komite Başkanı, “Müttefikler arasında bu tür konuşmaların olması, tüm endişelerin ve olası zorlukların dile getirilmesi makul” diye konuştu.

Son olarak Türkiye’nin önemli NATO ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Pavel, Tayyip Erdoğan’ın “demokrasiden uzaklaştığına” yönelik eleştirileri de şu sözlerle ele aldı:

Konu demokratik eksiklik olduğunda, bana mükemmel olan tek bir ülke gösterin. Kimse mükemmel değil.
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