Elma ile ilgili şok bilgi Musluk suyunda temizlenmiyor

ABD’de yapılan bir araştırma, elma kabuğundaki zararlı tarım kimyasallarının yıkansa dahi temizlenmediğini ortaya koydu. Massachusetts Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, elmayı insana zararlı kimyasallardan arındırmak için 15 dakika kadar kabartma tozu solüsyonunda bekletmek gerekiyor.





BBC Türkçe’nin aktardığına göre, araştırma biri mantar, diğeri böcek için kullanılan iki ayrı haşere ilacı üzerinde yapıldı. Araştırma, musluk suyuyla yapılan yıkama sonucunda elma kabuğundaki bu kimyasalların giderilmediğini ortaya koydu.





KABARTMA TOZUNDA 15 DAKİKA





Kabartma tozu solüsyonuna yapılan 15 dakikalık işlem sonrası ise elma kabuğundaki ilaçların yüzde 80 ila 96 oranında giderildiği gözlemlendi. Araştırmacılar, elmanın kabuğunu soymanın zararlı kimyasaldan kurtulmanın bir yolu olduğunu ama bu şekilde elma kabuğundaki besleyici vitaminlerin de kaybedildiğine dikkat çekti.





Tarım ilaçları, tüm dünyada geniş bir şekilde kullanılıyor ve fakat bu kimyasalların insan sağlığına etkileri konusunda da son yıllarda artan bir şekilde endişeler dile getiriliyor.