Samanyolu Haber /Gündem / Elma ile ilgili şok bilgi Musluk suyunda temizlenmiyor /26 Ekim 2017 10:51

Elma ile ilgili şok bilgi Musluk suyunda temizlenmiyor

Elma üzerindeki tarımsal ilaçların musluk suyunda yıkanarak çıkmadığı kanıtlandı. Araştırmacılar, temizlik için kabartma tozu önerdi.

Elma ile ilgili şok bilgi Musluk suyunda temizlenmiyor

ABD’de yapılan bir araştırma, elma kabuğundaki zararlı tarım kimyasallarının yıkansa dahi temizlenmediğini ortaya koydu. Massachusetts Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, elmayı insana zararlı kimyasallardan arındırmak için 15 dakika kadar kabartma tozu solüsyonunda bekletmek gerekiyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, araştırma biri mantar, diğeri böcek için kullanılan iki ayrı haşere ilacı üzerinde yapıldı. Araştırma, musluk suyuyla yapılan yıkama sonucunda elma kabuğundaki bu kimyasalların giderilmediğini ortaya koydu.

KABARTMA TOZUNDA 15 DAKİKA

Kabartma tozu solüsyonuna yapılan 15 dakikalık işlem sonrası ise elma kabuğundaki ilaçların yüzde 80 ila 96 oranında giderildiği gözlemlendi. Araştırmacılar, elmanın kabuğunu soymanın zararlı kimyasaldan kurtulmanın bir yolu olduğunu ama bu şekilde elma kabuğundaki besleyici vitaminlerin de kaybedildiğine dikkat çekti.

Tarım ilaçları, tüm dünyada geniş bir şekilde kullanılıyor ve fakat bu kimyasalların insan sağlığına etkileri konusunda da son yıllarda artan bir şekilde endişeler dile getiriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elma ile ilgili şok bilgi Musluk suyunda temizlenmiyor Sonraki Haber >>

ABD'ye sert sözler

ABD'ye sert sözler

Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin!.

Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin!.

Türkiye neden saf değiştirdi?

Türkiye neden saf değiştirdi?

Galatasaray'lı taraftarlardan Rocky koreografisi

Galatasaray'lı taraftarlardan Rocky koreografisi

AKP'de mahalle karıştı

AKP'de mahalle karıştı

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:17:42