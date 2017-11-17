NATO'da Erdoğan ve Atatürk resmi tartışması

Norveç’teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı NATO, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı düşmanla işbirliği içinde gösteren subayın ordudan atıldığını, Mustafa Kemal Atatürk’ü seçen kişinin de teknisyen olduğunu açıkladı.





Erdoğan bugünkü konuşmasında konuyla ilgili şunları söylemişti:





“Dün Norveç’te bir durum oldu. Norveç’te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk’ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB’den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. ‘Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz’ dediler. Dedik ki ‘Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.’ Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz.”





Hedefi koyan asker Türk kökenli çıktı





Olayla ilgili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’den özür diledi. Üst düzey NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Norveç’te 8-17 Kasım tarihleri arasında yapılan tatbikatın masa başında düzenlenen simülasyonları sırasında iki olay yaşandı.





Simülasyonlara ilişkin düzenlemelerin yürütüldüğü Norveç’teki Ortak Harp Merkezi’nde (JWC), ilk olayda simülasyonla ilgili arka plan belgeleri çerçevesinde “Düşman Liderler Biyografisi” hazırlandı. Ancak hazırlığı yapan ekip teknisyeni Atatürk’ün heykelini bu biyografilerden birine yerleştirdi. Skandalın ardından bilgisine başvurulan teknisyen, sosyal medyadaki araştırma sonrasında Atatürk heykelini “yanlışlıkla” yerleştirdiğini iddia etti. Simülasyona katılan Türk ekibin müdahalesi sonrasında Atatürk heykeli düşman liderler biyografisinden kaldırıldı. Skandala neden olan teknisyen ise heykelin Atatürk’e ait olduğunu bilmediğini savunarak özür diledi. Skandal olay, Atatürk fotoğrafının kullanıldığı tatbikatta görevli Türk subaylar tarafından tespit edilmesiyle ortaya çıktı.





Erdoğan’a yönelik hareket de hatadan çok kasıt içermesiyle dikkat çekiyor. NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, diğer olayda Norveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir sivil personel Hollanda’daki karargahta simülasyon çerçevesinde kullanılan sanal bir sohbet mecrasında “Recep Tayyip Erdoğan” adlı sahte hesap açtı. Norveç ordusuna bağlı personel, sahte hesapla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın simülasyonda “düşman ülke liderleriyle” yakın ilişki kurduğu ve iş birliği yaptığı mesajını verdi. NATO’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki Türk subayların tespiti sonrasında sahte hesap açan kişinin Türkiye kökenli bir Norveç subayı olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması üzerine, söz konusu subayın ordudan uzaklaştırıldığı iddia edildi. Subayın olaya ilişkin soruşturulduğu bilgisi ulaştı.