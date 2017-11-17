Samanyolu Haber /Dünya / AB Türkiye'ye yapılan mali yardımların kısılmasını görüşüyor /17 Kasım 2017 13:52

AB Türkiye'ye yapılan mali yardımların kısılmasını görüşüyor

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları bugün Türkiye’ye sağlanan yardımların kısılmasını masaya yatırıyor.

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Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanları bugün 2018 yılının bütçesini görüşmek ve Avrupa Parlamentosu’yla gerçekleştirilecek arabuluculuk görüşmelerine hazırlanmak üzere bir araya geliyor.

Alman haber sitesi Deutche Welle’nin Türkçe’nin haberine göre bakanların gündeminde Türkiye’ye yapılan mali yardımların kısılması da var. Avrupa Parlamentosu, Türkiye’ye AB üyeliğine hazırlık için sağlanan mali yardımların önümüzdeki yıl 80 milyon Euro kısılmasını önermişti. Diplomatların aktardığı bilgiye göre AB maliye bakanlarının sunmayı planladığı öneri ise Türkiye’ye sağlanan mali desteğin 67 milyon Euro kısılması.
 
AB devlet ve hükümet başkanları, Ekim ayında bir araya geldikleri zirvede Ankara ile gerilen ilişkiler nedeniyle mali yardımların azaltılmasını talep etmişlerdi. Türkiye için 2014-2020 zaman diliminde AB’ye katılım öncesi mali yardım olarak kararlaştırılan rakam 4,5 milyar Euro’ydu.
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