Samanyolu Haber /Gündem / NATO’dan Rusya’ya sert nükleer silah uyarısı /20 Mart 2018 01:00

NATO’dan Rusya’ya sert nükleer silah uyarısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, Rusya'nın artan nükleer silah kullanımı tehditlerine karşı, NATO'nun savunma kapasitesini arttırdığını söyledi.

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The New York Times’in haberine göre, Rusya’nın artan nükleer tehditlerine karşı NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg, tehditler sürdükçe NATO müttefiklerinin savunma gücü ve direnci artacaktır açıklaması yaptı.

ÜNİFORMASIZ NATO GÖREVLİLERİ DEVREYE GİREBİLİR

Stoltenberg yaptığı açıklamada, “Rusya nükleer silahlarına fazla güveniyor ve bel bağlıyor” diyerek yazın yapılacak NATO zirvesinde, NATO ve Rusya konusu görüşülürken, üniformasız NATO görevlilerinin Rusya üzerinde kullanılabileceğini söyledi.
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