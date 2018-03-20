Samanyolu Haber /Gündem / Çiftlikbank mağdurları ikinci kez dolandırıldı /20 Mart 2018 09:40

Çiftlikbank mağdurları ikinci kez dolandırıldı

Bazı Çiftlik Bank mağdurlarının bir kez daha dolandırıldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

İstanbul'da 1650 kişiden "paranızı geri alacağız" vaadiyle tekrar para istendi. Kişi başı ortalama 500-1000 TL para elden teslim alındığı öne sürüldü.

CNN Türk'ün haberine göre, avukat Serdar Öktem, "Paralarını geri alacağız diyenlerin telefonları kapalı. İptal. Yani insanlar arıyor 'Aradığınız kişiye ulaşılamıyor' mesajı çıkıyor. İki gün sonra numara tamamen iptal edilmiş vaziyette. Müvekkilim olan şahıslardan birkaç kişi de bu tür mağduriyetler yaşadılar. Bu mağduriyetler sonucu da mağduriyetlerine bir ek daha yaptılar" dedi.

'URUGUAY HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞÜRÜZ'

Öktem, yeni dolandırılma olayını şöyle anlattı: "Birileri geliyor, 500'er lira para verirseniz 'Çiftlik Bank'taki paranızı kurtarabiliriz' imasıyla kişilerden bir kez daha para alıyor. Çiftlik Bank mağdurlarının toplamda 130 bin kişi olduğunu düşünürsek 1650 sayısı bize düşük gelse de totale bakıldığı zaman çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. İnternet üzerinden kişi bulunup elden para alınıyor. Yani herhangi bir banka hesabına para yatırma söz konusu değil. Bazı gruplara bizim meslektaşlarımız dahi yazı yazıyor. Şu kadar para verirseniz biz davanızı takip ederiz, Uruguay hükümetiyle görüşürüz gibi saçma sapan gerçeği yansıtmayan... Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde avukatlık yapabiliriz. Dışına çıktığımızda avukatlık yapamayız. İnsanlar bu şekilde de mağdur ediliyor."
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