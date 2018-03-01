Samanyolu Haber /Dünya / Myanmar, İngiliz vekillere vize vermedi /01 Mart 2018 14:37

Myanmar, İngiliz vekillere vize vermedi

Myanmar, İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonu üyelerine vize vermedi.

SHABER3.COM



İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Uluslararası Kalkınma Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın Londra Büyükelçiliğinin komisyon üyesi milletvekillerinin bu ülkeye yapacağı ziyaret için vize taleplerini reddettiği bildirildi.

Komisyon Başkanı Stephen Twigg, kendilerine Myanmar makamlarının vize vermeyi reddetmesini "son derece büyük bir hayal kırıklığı" diye nitelendirerek, "Bunun, komisyonun Arakan Müslümanları ile ilgili raporunun sonucu olduğunu düşünmekten kaçınmak zor." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da başta Myanmar Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii olmak üzere bazı yetkililerle resmi temasta bulunmayı planladığını belirten Twigg, vize taleplerinin reddedilmesi yüzünden bu kapsamda alınan randevuların da iptal olduğunu kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Myanmar, İngiliz vekillere vize vermedi Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:40:24