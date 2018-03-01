Amedspor'a kayyım iddiası...





Bakanlıktan gelen 3 müfettiş, kulübe ait finansman tablolarını, gelir-giderlerin kayıt edildiği defterlerini inceliyor. Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, kulübe kayyum atanacağı iddiaları için, ‘Kulüple ilgili her türlü kayıtlarımız resmidir. İncelemeler yapılıyor. İnceleme sonucu ne olur bilmiyorum’ dedi.



Kulübe sahip çıkılması konusunda taraftarlara çağrıda bulunan Edemen, “Kulüple ilgili resmi evraklarımız, defterlerimiz şu an İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişler tarafından inceleniyor. Yaklaşık bir hafta oldu. Kulüple ilgili her şey resmi ve kayıt altına alınmıştır. Yasadışı tek bir işimiz, icraatımız olmaz. Bunun dışında kulüpte ekonomik olarak çok kötü günler yaşıyoruz. En önemlisi dedikoduların önünü kapatmak için kulube destek olmak lazım” ifadelerini kullandı. “Algı açısından doğru değil, her kesimin Amedspor’u destek için kulübün yanında olması çağrısı yapıyoruz” diyen Edemen, “Hafta sonu deplasmana gideceğiz, kafile için daha bilet alamadık. Kulübün kadın voleybol takımını deplasmana gönderemedik. Hafta sonu deplasmanda kadın ve erkek futbol takımlarımızın maçları var, onlar için de daha bilet alamadık. Sonuç itibariyle müfettiş incelemesi sürüyor” şeklinde konuştu.