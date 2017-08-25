Mutlu ve Çapkın'ın yargılandığı davada 3 tahliye

15 eski vali ve kaymakamın yargılandığı davada ara karar





Hizmet Hareketine yönelik kitlesel soykırım kapsamında yürütülen valiler ve kaymakamların yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.





Mahkeme, Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat ile Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç hakkında tahliye kararı verdi.





Haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası istemiyle dava açılan ve aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkının da bulunduğu 15 eski vali ve kaymakamın yargılandığı davada taleplerle ilgili savcı görüşünü açıkladı.





İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda başlayan duruşmada sanıklar savunmalarını tamamladı. Taleplerle ilgili görüşünü açıklayan savcı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti ara karar için duruşmaya ara verdi.





Davada aralarında Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 14'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 25 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.





Savcı hepsinin tutukluluğunun devamını istedi





30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan binada görülen davanın üçüncü oturumunun sonunda firari sanık Eski Denizli Valisi Abdulkadir Demir'in dışında tüm sanıkların savunmaları tamamlandı. Sanık avukatları da tahliye taleplerine ilişkin beyanlarda bulunduktan sonra, duruşma savcısı; delillerin henüz toplanmamış olması, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunun dikkate alınarak tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.





Ara karar açıklandı





Talepleri alan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, açıkladığı ara kararında sanıklar Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat ile Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç hakkında tahliye kararı verdi.





Mahkemenin bir üyesi Çapkın ile Mutlu'nun tahliyesi yönünde oy kullandı





Mahkeme başkanı Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliye edilmesi yönünde karşı oy bulunduğunu belirtti.





Duruşma 18 Aralık'a ertelendi. Karar açıklanırken mahkeme heyeti davayı takip eden basın mensuplarını duruşma salonuna almadı.















