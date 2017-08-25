Samanyolu Haber /Gündem / Lucescu'dan sürpriz tercihler /25 Ağustos 2017 23:29

Lucescu'dan sürpriz tercihler

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül'de Harkiv'de Ukrayna ve 5 Eylül'de Eskişehir'de Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu belirleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ı davet etti. Lucescu ayrıca, Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'na kadroda yer verdi.

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dakika: A Milli Takım aday kadrosu açıklandı... Emre ve Arda için Milli Takım müjdesi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

KALECİ

Cenk Gönen, Harun Tekin, Volkan Babacan

DEFANS

Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Serdar Aziz, Caner Erkin, İsmail Köybaşı

ORTA SAHA

Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı

FORVET

Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal

KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI

A Milli Takım, 28 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren İstanbul'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Teknik Direktör Mircea Lucescu, 29 Ağustos Salı günü saat 18.15'te milli takımımızın kamp tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Ukrayna maçı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek A Milliler, 31 Ağustos Perşembe günü Harkiv'e seyahat edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 1 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Ukrayna karşılaşmasının oynanacağı Metalist Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Toplantının ardından A Milli Takımımız, statta maç öncesindeki son idmanını yapacak.

A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşması için 3 Eylül Pazar günü Harkiv'den Eskişehir'e geçecek. Teknik Direktör Lucescu ve bir futbolcu, ertesi gün saat 18.15'te ilk kez bir resmi A Milli maçın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Hırvatistan maçı hazırlıklarını aynı gün saat 18.45'te statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

A Milli Takım kafilesi, Hırvatistan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek.
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