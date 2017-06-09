Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Emre Çabuk'un iade süreci geçici olarak durduruldu /09 Haziran 2017 11:08

Mustafa Emre Çabuk'un iade süreci geçici olarak durduruldu

AKP hükümetinin Gürcistan'dan hukuksuzca istediği ve bu ülkede gözaltında tutulan Hizmet okulu yöneticisi Mustafa Emre Çabuk'un geri gönderilme süreci durduruldu

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Mustafa Emre Çabuk'un eşi Tuba Çabuk tarafından Twitter'da son gelişme paylaşıldı.

Tuba Çabuk şunları yazdı:

Eşimin iade süreci ile ilgili tweetlere bir açıklama yapma zorunluluğu hissettim. İki gün önce sığınma talebinde bulunduk. Sığınma talebimizle birlikte resmi süreç başladı. 1 ay içerisinde cevap verilecek bu talebimize. Kanunlara göre cevap gelene kadar iade edilmesi söz konusu değil. Ama ama cevap gelene kadar. Yani henüz mücadele bitmedi, desteklerinize hala ihtiyacımız var. Allah razı olsun...

GÜRCİSTAN'DA HİZMET OKULU ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ GÖSTERİ YAPMIŞTI

Gürcistan'da okul yöneticisi Çabuk'un tutuklanması ve iade edilme tehlikesi üzerine öğrenci velileri ve insan hakları aktivistleri parlamento önünde eylem yapmıştı.


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