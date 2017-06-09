Mustafa Emre Çabuk'un iade süreci geçici olarak durduruldu

Mustafa Emre Çabuk'un eşi Tuba Çabuk tarafından Twitter'da son gelişme paylaşıldı.





Tuba Çabuk şunları yazdı:





Eşimin iade süreci ile ilgili tweetlere bir açıklama yapma zorunluluğu hissettim. İki gün önce sığınma talebinde bulunduk. Sığınma talebimizle birlikte resmi süreç başladı. 1 ay içerisinde cevap verilecek bu talebimize. Kanunlara göre cevap gelene kadar iade edilmesi söz konusu değil. Ama ama cevap gelene kadar. Yani henüz mücadele bitmedi, desteklerinize hala ihtiyacımız var. Allah razı olsun...





GÜRCİSTAN'DA HİZMET OKULU ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ GÖSTERİ YAPMIŞTI





Gürcistan'da okul yöneticisi Çabuk'un tutuklanması ve iade edilme tehlikesi üzerine öğrenci velileri ve insan hakları aktivistleri parlamento önünde eylem yapmıştı.







