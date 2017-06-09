Asker konuşlandırmaya ilk tepki: Trajik ve komik

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ı ayrıca krizi tırmandırmakla suçladı.

'KAFASI KARIŞIK KARDEŞ ÜLKE…'

Gargaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kafa karıştıran, kafası karışmış kardeş ülkenin krizi tırmandırması ve 2 Arap olmayan ülkeden yardım talep edip, bir tanesinden de askeri koruma istemesi, krizde yeni bir trajik ve komik sayfa açabilir."

KATAR'A TÜRK ASKERİNİN KONUŞLANDIRILMASI

Dün TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla, Katar'a Türk askerinin konuşlandırılması kararı alınmıştı.