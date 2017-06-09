Samanyolu Haber /Gündem / Asker konuşlandırmaya ilk tepki: Trajik ve komik /09 Haziran 2017 10:56

Asker konuşlandırmaya ilk tepki: Trajik ve komik

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Katar'ın 'Türkiye ve İran'dan yardım talep etmesinin', krizde 'yeni bir trajik sayfa açabileceğini' söyledi.

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Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ı ayrıca krizi tırmandırmakla suçladı.
 
'KAFASI KARIŞIK KARDEŞ ÜLKE…'
 
Gargaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kafa karıştıran, kafası karışmış kardeş ülkenin krizi tırmandırması ve 2 Arap olmayan ülkeden yardım talep edip, bir tanesinden de askeri koruma istemesi, krizde yeni bir trajik ve komik sayfa açabilir."
 
KATAR'A TÜRK ASKERİNİN KONUŞLANDIRILMASI
 
Dün TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla, Katar'a Türk askerinin konuşlandırılması kararı alınmıştı.
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