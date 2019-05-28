Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Ceceli ve eşi, Saray'a alınmadı /28 Mayıs 2019 15:01

Mustafa Ceceli ve eşi, Saray'a alınmadı

Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerinin gözdesiydi. Şarkıcı Mustafa Ceceli, Saray'ın "sakıncalılar" listesine girdi. Erdoğan'ın son iftar yemeğine davet edilmediği halde Dolmabahçe Sarayı'na girmeye kalkan Ceceli ve eşi Selin İmer kapıdan çevrildi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Mayıs Cumartesi akşamı Dolmabahçe Saray'ında verdiği iftar yemeğine davet edilmeyen şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer’in programa katılmak istediği, fakat kapıdan geri çevrildikleri iddia edildi.

Erdoğan’ın Dolmabahçe’de düzenlediği iftar yemeğine "100 bine yakın kişiyi 1,5 milyar TL dolandıran Çiftlikbank'ın basın müşaviri Mehmet Çevik de katılmıştı.   

"DAVET EDİLMEDİĞİ HALDE NASIL GİTTİ, ANLAYAMADIM!"

tv100'de yayınlanan 'Duymadık Demeyin' programında Seren Serengil, "O resepsiyona çağırılmadığı halde nasıl gitti ben onu anlayamadım. Kapıda ismin yazılmadığı zaman risk var, içeri giremeyeceğini bilmen lazım.” ifadelerini kullandı.

İlk eşinden boşanması esnasında skandallarla gündeme gelen Mustafa Ceceli geçen yıl Selin İmer ile evlenmişti.

Serengil, "Evliliği devam ederken Ceceli, Selin İmer ile tanıştı ve sonrasında karısından boşandı. Oklar üzerine çevrilince karısı ile ilgili uygunsuz görüntüleri internete verdiği söylendi. Dolayısıyla bu çok büyük bir skandaldı." dedi.

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, Ceceli'ye Saray'dan bir yıldır ambargo uygulandığını söyledi. 

GİZLİ KAMERA KAYITLARINDAN SONRA

Semercioğlu, "29 Ekim 2018'de Cumhuriyet resepsiyonuna davet edilmediklerini biliyoruz. Geçen yıl 2017 yaşanan boşanma ve yeni ilişkiye başlama meselesinden ve daha sonra ortaya çıkan gizli kamera kayıtlarından dolayı aile yapısı ve yaşanan bütün bu olaylar, Mustafa Ceceli’nin davet edilmemesi için gerekçe gösteriliyor.” yorumunda bulundu.

Mustafa Ceceli iddialar hakkında şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mustafa Ceceli ve eşi, Saray'a alınmadı Sonraki Haber >>

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Emine Eroğlu: Hizmet'i nasıl tanıdım?

Emine Eroğlu: Hizmet'i nasıl tanıdım?

Erdoğan'ın yasağını unutan Metiner'in zor anları.

Erdoğan'ın yasağını unutan Metiner'in zor anları.

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:32:34