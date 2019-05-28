Mustafa Ceceli ve eşi, Saray'a alınmadı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Mayıs Cumartesi akşamı Dolmabahçe Saray'ında verdiği iftar yemeğine davet edilmeyen şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer’in programa katılmak istediği, fakat kapıdan geri çevrildikleri iddia edildi.





Erdoğan’ın Dolmabahçe’de düzenlediği iftar yemeğine "100 bine yakın kişiyi 1,5 milyar TL dolandıran Çiftlikbank'ın basın müşaviri Mehmet Çevik de katılmıştı.





"DAVET EDİLMEDİĞİ HALDE NASIL GİTTİ, ANLAYAMADIM!"





tv100'de yayınlanan 'Duymadık Demeyin' programında Seren Serengil, "O resepsiyona çağırılmadığı halde nasıl gitti ben onu anlayamadım. Kapıda ismin yazılmadığı zaman risk var, içeri giremeyeceğini bilmen lazım.” ifadelerini kullandı.





İlk eşinden boşanması esnasında skandallarla gündeme gelen Mustafa Ceceli geçen yıl Selin İmer ile evlenmişti.





Serengil, "Evliliği devam ederken Ceceli, Selin İmer ile tanıştı ve sonrasında karısından boşandı. Oklar üzerine çevrilince karısı ile ilgili uygunsuz görüntüleri internete verdiği söylendi. Dolayısıyla bu çok büyük bir skandaldı." dedi.





Gazeteci Cengiz Semercioğlu, Ceceli'ye Saray'dan bir yıldır ambargo uygulandığını söyledi.





GİZLİ KAMERA KAYITLARINDAN SONRA





Semercioğlu, "29 Ekim 2018'de Cumhuriyet resepsiyonuna davet edilmediklerini biliyoruz. Geçen yıl 2017 yaşanan boşanma ve yeni ilişkiye başlama meselesinden ve daha sonra ortaya çıkan gizli kamera kayıtlarından dolayı aile yapısı ve yaşanan bütün bu olaylar, Mustafa Ceceli’nin davet edilmemesi için gerekçe gösteriliyor.” yorumunda bulundu.





Mustafa Ceceli iddialar hakkında şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.