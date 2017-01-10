Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Boydak'ın oğlu ve kardeşi gözaltına alındı /10 Ocak 2017 18:32

Mustafa Boydak'ın oğlu ve kardeşi gözaltına alındı

Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, oğlu ve kardeşinin İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu.

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Boydak’ın oğlu ve kardeşi gözaltına alındı

Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, oğlu ve kardeşinin İstanbul’da gözaltına alındığını duyurdu.
Mustafa Boydak, konuyla ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Büyük oğlum Mahmut Sami ve kardeşim Bekir 6 gündür istanbul’da gözaltında. Sabahtan itibaren mahkemeye çıkılacak. Dualarınızı eksik etmeyin. Mahmut Sami Boydak oğlum ve kardeşim Bekir Boydak inşallah alınlarının akı ile savunmalarını yapacaklar.Tekrar aramıza katılacaklar inşallah.”
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