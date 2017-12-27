Müslüman adam kendisini Noel baba sanan çocuğa 4 yıldır hediye götürüyor

İkilinin hikayesi Güney Londra'da 2013'ün aralık ayında başlamış... O zaman 6 yaşındaki Alfie, yaşlı ve gür beyaz sakallı bir Müslüman olan Hüseyin'i aşağı doğru yürürken gördü. Küçük çocuğun kendisine ‘Santa' diye seslendiğini duyunca geri döndü ve ailesinden izin alarak Alfie'ye biraz para verdi. Bu jestiyle birlikte küçük çocuk, Hüseyin'in ‘Noel Baba' olduğuna iyice inandı.





Santa Claus ya da Türkiye'de daha yaygın bilinen adıyla ‘Noel Baba' sanılan Hüseyin 4 yıldır Alfie ile 13 yaşındaki ablası Hayley'e Noel zamanında hediye götürüyor.





Olayın tanığı olan aile dostu bir fotoğrafçının bu yıl bir Facebook grubunda paylaştığı mesaj sonrası İngiltere'nin kalbini kazanan Hüseyin'in soyadı açıklanmadı ancak yüzlerce teşekkür mesajının yanı sıra, çocuklara yaptığı jest nedeniyle kendisine ulaştırılması için iki çuval hediye gönderildi.



