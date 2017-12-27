Samanyolu Haber /Dünya / Müslüman adam kendisini Noel baba sanan çocuğa 4 yıldır hediye götürüyor /27 Aralık 2017 16:43

Müslüman adam kendisini Noel baba sanan çocuğa 4 yıldır hediye götürüyor

İngiltere'de güney Londra'da yaşayan 6 yaşındaki Alfie ile Müslüman olan Hüseyin Amcanın ilginç bir hikayesi var .İngiltere'de günün konusu olan bu ikili ,

SHABER3.COM

İkilinin hikayesi Güney Londra'da 2013'ün aralık ayında başlamış... O zaman  6 yaşındaki Alfie, yaşlı ve gür beyaz sakallı bir Müslüman olan Hüseyin'i aşağı doğru yürürken gördü. Küçük çocuğun kendisine ‘Santa' diye seslendiğini duyunca geri döndü ve ailesinden izin alarak Alfie'ye biraz para verdi. Bu jestiyle birlikte küçük çocuk, Hüseyin'in ‘Noel Baba' olduğuna iyice inandı.

Santa Claus ya da Türkiye'de daha yaygın bilinen adıyla ‘Noel Baba' sanılan Hüseyin 4 yıldır Alfie ile 13 yaşındaki ablası Hayley'e Noel zamanında hediye götürüyor. 

Olayın tanığı olan aile dostu bir fotoğrafçının bu yıl bir Facebook grubunda paylaştığı mesaj sonrası İngiltere'nin kalbini kazanan Hüseyin'in soyadı açıklanmadı ancak yüzlerce teşekkür mesajının yanı sıra, çocuklara yaptığı jest nedeniyle kendisine ulaştırılması için iki çuval hediye gönderildi.

Alfie'nin annesi Tracy Ashford-Rose, BuzzFeed sitesine yaptığı açıklamada evlerinin önünden geçen Hüseyin'i gören oğlunun heyecanlanarak kendisine ‘Bak Noel Baba' diye bağırdığını anlattı. "Alfie'yi duyan yaşlı adam geri dönerek kapıyı çaldı ve küçük oğlumun onu Noel Baba sanması nedeniyle hediye vermeden geçemeyeceğini söyledi" diyen Rose, Hüseyin'in doğum günlerinde de çocukları mutlaka ziyaret ettiğini söyledi.

?Hikayeyi Facebook'ta paylaşan aile dostu Amanda Taylor, Alfie'nin bir insanın derisinin rengini ya da kıyafetlerini değil kalbini gördüğünü, Hüseyin'in ise tüm bunların inancı olmamasına rağmen küçük bir çocuk için yaptığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Müslüman adam kendisini Noel baba sanan çocuğa 4 yıldır... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:15:00