Yeşil enerjinin beklenmedik sonucu: Almanya'da tüketicilere elektrik kullanmaları için para ödeniyor





Geçen hafta sonu da ülkede böyle bir durum yaşandı.





Pazar günü ve Pazartesi gününün ilk saatlerinde Avrupa çapındaki büyük bir elektrik ticareti borsası olan EPEX Spot piyasasında, düşük talep, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve yoğun rüzgârın rüzgâr enerjisi santrallerini çok iyi çalıştırması sayesinde elektrik fiyatları sıfırın altına düştü.





Bu "negatif fiyatlama" durumu Almanya'ya özgü değil. Ancak, daha yeşil enerji kaynaklarına yatırımın teşvik edilmesi sayesinde en çok bu ülkede görülüyor.





EPEX Spot verilerine göre bu yıl Almanya'da 100'den fazla kez müşterilere enerji tüketmeleri için para ödendi.





Pazar günü fabrika sahipleri ve diğer büyük enerji tüketicileri, toptan fiyatlamada kullandıkları her bir megavat saat elektrik başına 60 dolar dolayında para aldı.





Negatif fiyatlamaya ne yol açıyor?

Temel nedeni arzın talebin üzerinde olması.





Özellikle fabrikaların ve ofislerin kapalı olduğu hafta sonlarında talep düşüyor. Ancak Almanya'nın enerji kaynakları eskiye kıyasla öngörülemez bir durumda. Özellikle rüzgâr enerjisi hava durumuna bağımlı. Dev rüzgâr türbinleri Almanya'nın ihtiyacının ortalama yüzde 12'sini karşılıyor, ancak özellikle rüzgârlı günlerde bu miktarın birkaç katını üretebiliyorlar.



