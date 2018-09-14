Samanyolu Haber /Ekonomi / MÜSİAD'çıdan zihni sinir dolar önerisi: Televizyonlar artık göstermesin! /14 Eylül 2018 18:40

MÜSİAD'çıdan zihni sinir dolar önerisi: Televizyonlar artık göstermesin!

İş dünyası olarak Türk Lirası'nın ön plana çıkmasını istediklerini belirten MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, televizyonlarda alt yazı ile ve ekranlarda sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi.

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Dünya gazetesinden Filiz Coşkun'un aktardığına göre MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal kurlar çok hareketli olduğu için işi olanın da olmayanın da dövizle ilgili konuştuğunu dile getirerek, "Bunun sürekli konuşulması iş dünyasını rahatsız ediyor. Bu konuyu doğrudan dövizle işi olan konuşsun" dedi.

'FAİZ ORANLARININ GELDİĞİ NOKTA YATIRIM ORTAMINI GÜÇLEŞTİRDİ'

Bir çağrı yapan Erdal, televizyonlarda alt yazı ile ve ekranlarda sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi.

Merkez Bankası'nın faizi 6.25 puan artırmasıyla birlikte, bankanın bağımsızlığı tartışmalarının gündemden düştüğüne dikkat çeken Erdal, buna karşılık faiz oranlarının geldiği noktanın yatırım ortamını güçleştirdiğini belirtti.

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