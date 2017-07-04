Samanyolu Haber /Gündem / Mümtazer Türköne’ye hapis cezası /04 Temmuz 2017 14:15

Mümtazer Türköne’ye hapis cezası

KHK'yla hukuksuzca el konan ve kapatılan Zaman Gazetesi'nin köşe yazarlarından Mümtazer Türköne'nin, bir köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit' ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

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TÜRKÖNE DURUŞMAYA SEGBİS İLE BAĞLANDI

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Mümtazer Türköne, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 

TÜRKÖNE: SUÇSUZUM BERAATİMİ TALEP EDİYORUM

Türköne davaya konu yazısında Cumhurbaşkanını tehdit amacının söz konusu olmadığını belirterek, "Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tehdit suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirtti. Sanık Türköne'yi 5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim sebebi sayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi. 

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Mümtazer Türköne'nin “Arınç Saray'ı Sur'daki tünellere sokuyor" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçunu işlediği iddia ediliyordu. İddianamede Türköne'nin 5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyordu.
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