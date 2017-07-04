Mümtazer Türköne’ye hapis cezası

TÜRKÖNE DURUŞMAYA SEGBİS İLE BAĞLANDI
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Mümtazer Türköne, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
TÜRKÖNE: SUÇSUZUM BERAATİMİ TALEP EDİYORUM
Türköne davaya konu yazısında Cumhurbaşkanını tehdit amacının söz konusu olmadığını belirterek, "Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.
4 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tehdit suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirtti. Sanık Türköne'yi 5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim sebebi sayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi.
İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Mümtazer Türköne'nin “Arınç Saray'ı Sur'daki tünellere sokuyor" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçunu işlediği iddia ediliyordu. İddianamede Türköne'nin 5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyordu.