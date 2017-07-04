Mısır İhvan için Interpol'e tutuklama listesi gönderdi

MENA'ya konuşan bir güvenlik kaynağı, kaçak listesinin, cezai soruşturmalar kapsamında Mısır'da aranan ya da ceza davalarında hüküm giyen kişileri içerdiğini söyledi.







Listede Müslüman Kardeşler'in önemli isimlerinden Yusuf el-Karadavi, eski yatırım bakanı Yahya Hamid, eski başbakan Hişam Kandil, Mısır İslami Cihat kurucusu Tarık el-Zumar, El-Cezire muhabiri Ahmed Mansur gibi isimler yer alıyor.





Ayrıca listede, Muhammed el-Gavadi, Muhammed el-Kuddusi, Va'il Kandil, Ala'a Sadık, Rami Jan ve Selim Azuz gibi bir dizi siyasi analist ve gazetecinin de yer aldığı belirtiliyor.