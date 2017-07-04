Samanyolu Haber /Dünya / Mısır İhvan için Interpol'e tutuklama listesi gönderdi /04 Temmuz 2017 14:15

Mısır İhvan için Interpol'e tutuklama listesi gönderdi

Elinde Türkiye ve Katar'a sığınan Müslüman Kardeşler üyelerinin listesini bulunduran Mısır hükümetinin, Interpol'e söz konusu şahıslar için tutuklama çağrısı yaptığı öğrenildi.

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MENA'ya konuşan bir güvenlik kaynağı, kaçak listesinin, cezai soruşturmalar kapsamında Mısır'da aranan ya da ceza davalarında hüküm giyen kişileri içerdiğini söyledi.

Listede Müslüman Kardeşler'in önemli isimlerinden Yusuf el-Karadavi, eski yatırım bakanı Yahya Hamid, eski başbakan Hişam Kandil, Mısır İslami Cihat kurucusu Tarık el-Zumar, El-Cezire muhabiri Ahmed Mansur gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca listede, Muhammed el-Gavadi, Muhammed el-Kuddusi, Va'il Kandil, Ala'a Sadık, Rami Jan ve Selim Azuz gibi bir dizi siyasi analist ve gazetecinin de yer aldığı belirtiliyor.
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