Müjdat Gezen: Bunlardan korkan bunlar gibi olsun

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla sabah saatlerinde oyuncu Metin Akpınar ile beraber gözaltına alınan oyuncu Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Birgün Gazetesi'nden Burak Abatay'a konuştu.







"Haftada bir gün karakola gidip imza atacakmışız. Karakoldaki çocukları tanıyorum, atın benim yerime dedim" diyen Gezen, şöyle devam etti:





— Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla adli kontrol şartı getirildi. Cumhurbaşkanına hakaret. Onun söylediği lafı söylemek. Savcılar ve hakimler tutuştu. Emir büyük yerden geldi tabii ama bu laftan bir hakaret çıkmaz. Çünkü onun kendi söylediği laf. Ben 80'de de Kenan Evren döneminde de yargılandım. Kenan Evren devri daha iyiydi. Düşünebiliyor musun? Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Korkar mıyım ben ya?