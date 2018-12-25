Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Başkan İyi Parti'ye geçti /25 Aralık 2018 11:42

AKP'li Başkan İyi Parti'ye geçti

AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Maden Belediye Başkanı Musa Orhan, "İYİ Parti'nin Elazığ'da belediye seçimlerinde büyük bir zaferle çıkacağına inancım tam" dedi.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre, İYİ Parti'nin Maden Belediye Başkan adayı belli oldu.

Bağımsız olarak Maden'den Belediye Başkanı seçilen ardından da AKP'ye geçen Musa Orhan şimdi de İYİ Parti'ye geçti.

Orhan'ın parti rozeti teşkilat binasında düzenlenen törenle takıldı.

Burada konuşan İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, İYİ Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı olarak Ali Şekerdağ'ın isminin açıklanmasının Elazığ'da büyük bir coşkuyla karşılandığını ve İYİ Parti'nin belediye seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağını söyledi.

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