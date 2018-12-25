AKP'li Başkan İyi Parti'ye geçti

Yeniçağ'da yer alan habere göre, İYİ Parti'nin Maden Belediye Başkan adayı belli oldu.







Bağımsız olarak Maden'den Belediye Başkanı seçilen ardından da AKP'ye geçen Musa Orhan şimdi de İYİ Parti'ye geçti.





Orhan'ın parti rozeti teşkilat binasında düzenlenen törenle takıldı.







Burada konuşan İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, İYİ Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı olarak Ali Şekerdağ'ın isminin açıklanmasının Elazığ'da büyük bir coşkuyla karşılandığını ve İYİ Parti'nin belediye seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağını söyledi.



