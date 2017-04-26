Samanyolu Haber /Gündem / Mühürsüz oyların kaçı EVET kaçı HAYIR.... /26 Nisan 2017 19:44

Mühürsüz oyların kaçı EVET kaçı HAYIR....

CHP'li Aksünger, mühürsüz oyların dağılımını açıkladı

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 CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, 16 Nisan referandumundaki mühürsüz oylarda Evet ve Hayır’ın oranlarını açıkladı. Mühürsüz oyların dağılımıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Aksünger 1,5 milyon olduğunu belirttiği mühürsüz oyların 300 bin kadarının ‘hayır’, geri kalanların evet olduğunu söyledi.

Aksünger bu dağılıma sandık sandık gelen şikâyetlerin incelenmesi sonucunda ulaştıklarını ifade etti.

CHP’nin referandumun iptali gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gideceğini açıkladığı referandumun en çok tartışılan konusu olan mühürsüz oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandıkların kapanmasından hemen sonra açıkladığı ‘kabul edilecek’ kararıyla ‘meşruiyet’ tartışması yaratmıştı.
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