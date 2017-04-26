Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül ,Deniz Baykal ile gizlice görüştü mü? /26 Nisan 2017 19:38

Abdullah Gül ,Deniz Baykal ile gizlice görüştü mü?

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilgili iki iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi

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Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarına katılmadığı için AK Parti'de bazı kesimlerce eleştirilen 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e,  Saadet Partisi'nden 'kapımız açık' mesajı gönderildi. Gül'ün ofisinden yapılan açıklamada ise "Deniz Baykal ile gizli görüşme" iddiası yalanlandı.
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, Gül’ün Saadet'in başına gelebileceği iddialarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi: 

GÜL İLE HER ZAMAN GÖRÜŞÜYORUZ

“Biz bugüne kadar Ak Parti içerisinde bulunan ve politikalarına destek veren arkadaşların gördükleri bu yanlışlardan dolayı ciddi olarak bu işi düzeltecek bir tavra girmelerini temenni ediyoruz. Bizim kapımız herkese açık. Biz bizimle beraber bu sahada bizim üslubumuzla, kavga etmeden, dik durarak, ülke meselelerinin çözümünde bize destek verirlerse elbette memnun eder.

Bu arkadaşlarımızla her zaman görüşmeye hazırız da görüşüyoruz da. Türkiye siyasetinde bugüne kadar verimli çalışmalar yapan bütün arkadaşlarımızı gerek Ak Parti’nin içerisinde bulunan gerek diğer partilerde bulunan arkadaşları aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Bugün Türkiye’de arayış içerisinde bulunan herkese kapımızı açık tuttuğumuzu ifade ediyoruz. 

BAŞA GEÇMESİ KONGREMİZİN KARARIDIR


Başa geçme konusu... Bu bizim tabanımızın, genel kongremizin vereceği bir kararla olur. Sayın Abdullah Gül görevi devraldığımda arayıp tebrik etmişti, kendisine iadeyi ziyarette bulunamadım bugüne kadar. İlerleyen günlerde ziyaret etmeyi düşünüyorum.”      



GİZLİ GÖRÜŞME İDDİALARINA CEVAP

Bu arada Abdullah Gül, Deniz Baykal ile gizli görüşme iddialarıyla ilgili olarak ise Gül'ün Twitter'daki resmi ofis hesabından açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

Bugün bir medya organında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül ile ilgili olarak yayınlanan "gizli görüşme" haberleri kötü niyetli ve maksatlıdır.

Bu ve benzeri yalan haberler son dönemde organize gruplar tarafından bilinçli olarak üretilmektedir.

Kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız

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