Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla Saray'da yaptığı toplantıda konuştu.







"Muhtar deyip geçmeyin, adı üstünde muh-tar ama ne yazık ki muhtarı Kılıçdaroğlu hafife alıyor" diyen Erdoğan, "Kaymakam ve Belediye Başkanı yetkileri ile donatılmış bir muhtarın, mahallesine getireceği değişimi bir düşünün. İşte 16 Nisan'da buna benzer bir değişiklik yapılacak. Ama bunu anlamayanlar var" ifadelerini kullandı.





HAYIRCILARI MÜZEYE KALDIRACAKMIŞ





Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumdan 'Evet' çıkması halinde 'Hayır' oyu kullananlar için ne yapacağını da açıkladı. Erdoğan "Biz 'hayır' diyenlere özel bir sembolik siyaset müzesi kuracağız. Biz türlerinin tek artığı siyasetçileri müzeye kaldıracağız" ifadelerini kullandı.







