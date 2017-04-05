Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de yüzleri asan kamuoyu yoklaması /05 Nisan 2017 13:47

AKP'de yüzleri asan kamuoyu yoklaması

AKP Seçim Koordinasyon Merkezi son kamuoyu araştırmasını masaya yatırdı. Sonuçlar AKP'lilerin canını sıktı

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, AKP Seçim Koordinasyon Merkezi’nin yaptığı toplantıda, son kamuoyu araştırması masaya yatırıldı. 'Hayır' oylarının önde olduğu iller ile CHP ve AKP kalelerinin ‘hayır’ ve ‘evet’ oy oranları karşılaştırıldı. CHP’nin güçlü olduğu illerde hayır oylarının yüzde 80, AKP’nin güçlü olduğu illerde ise evet oylarının yüzde 50’de kaldığı gözlendi.

İŞTE İL İL ANKET SONUÇLARI

AKP’nin il il yaptırdığı anket sonuçları şöyle:

Kayseri, Amasya, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Çankırı illerinde “evet” oylarının önde olduğu ancak Konya’da ise istenilen oranın çıkmadığı belirtildi.

EGE VE AKDENİZ: HAYIR

Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde ve özellikle sahil kentlerinde hayır oylarının açık ara önde olduğu sonuçlarının çıktığı ifade edildi.

ŞIRNAK, HAKKARİ, SİİRT’TE DE HAYIR ÖNDE

Evet oylarının Diyarbakır’da yüzde 50’de kaldığı iddia edilirken Siirt, Şırnak, Hakkari’de ise hayır oylarının açık ara ile önde olduğu diğer illerde ise hayır ve evet oylarının başa baş gittiği sonuçlarının çıktığı ifade edildi.

“İZMİR HAYIR, İSTANBUL SIKINTILI ANKARA İYİYE GİDİYOR”

Yapılan son kamuoyu araştırmasına göre; AKP üç büyük şehirde ilçeler bazında araştırmayı gerçekleştirdi. CHP’nin güçlü olduğu ilçeler ve AKP’nin güçlü olduğu ilçelerde araştırma yapıldı.

İstanbul’da CHP’nin güçlü olduğu illerde hayır oylarının yüzde 80, AKP’nin güçlü olduğu illerde ise evet oylarının yüzde 50’de kaldığı gözlendi.

İzmir’de ise hayır oylarının açık ara farkla önde olduğu, Ankara’da ise evet oylarının artışa geçtiği belirtildi.
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