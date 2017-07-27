Muhbirin ibretlik sonu

Görev yaptığı TCDD’deki çok sayıda ismi 'F...’cü olduğu iddiasıyla CİMER, BİMER, savcılığa ve TCDD Teftiş Kurulu’na ihbar eden Kenan Ülkü, "hiç beklemediği" bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. TCDD Teftiş Kurulu, ihbar ettiği isimlerden bir çoğu ihraç edilmesine rağmen Ülkü’nün memuriyetine “iftira” suçundan son verdi.







Yeni Şafak'ta yer alan haber aynen şöyle:





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tanıdığınız F...’cüleri ifşa edin. Savcılıklara bildirmeniz lazım. Bu bir vatanseverlik borcudur” çağrısı üzerine çalıştığı kurumdaki arkadaşlarını ihbar eden Ülkü “iftira” suçundan ihraç edildi.





İftiradan soruşturma açtı





Ülkü’nün verdiği ihbar dilekçeleri üzerine TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ve savcılıkça soruşturma başlatıldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şu ana kadar ihbar dilekçesindeki isimlerden 62’si çıkarılan kararnameler ile ihraç edildi. Diğer isimler hakkındaki soruşturmalar ise halen devam ediyor. Teftiş Kurulu ise gelen şikayetler üzerine bir yandan Ülkü hakkında “iftira” iddiasıyla soruşturma başlattı.





İhbar ettiği kişiler ihraç edildi







Kurul’un başlattığı soruşturma dosyasında, Ülkü’nün ihbar ettiği 139 kişi hakkında hakikate aykırı suçlamalarda bulunduğu, bunlardan sadece 13’ü hakkında bilgi belge sunduğu, diğer 126’sı hakkında ise hiçbir bilgi ve belge sunmadığı ortaya çıktı. Ancak söz konusu 139 isim arasından 692 sayılı son kararnameyle 3 isim daha delilsiz belgesiz ihraç edildi. İhraç edilenler arasında TCDD Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Alpaslan Canöz de var.





Memuruiyetine son verildi





TCDD Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturmanın ardından 18 Mayıs 2017’de yapılan toplantı sonucu Ülkü’nün memuriyetine son verilmesine karar verdi. Kararın gerekçesinde ise Ülkü’nün “Hakikate aykırı suçlamalarda bulunduğu” belirtildi. Ayrıca kararda, TCDD Personel Yönetmeliği gereği Ülkü’nün, 126 kez (belge vermediği iddia edildiği kişi sayısı) “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasıyla cezalandırılması gerektiği, ancak aynı yönetmeliğin, “Bir olayda aynı cezayı gerektiren çeşitli suçların birleşmesi halinde ceza vermeye yetkili makamlar takdir haklarını kullanarak her suç için ayrı ceza verebilecekleri gibi suçlara karşılık olan cezayı şiddetlendirmek suretiyle bir üst derece cezayı da verebilirler” hükmü uyarınca memuriyetine son verildiği kaydedildi.





Ülkü, Ankara İdare Mahkemesi’ne söz konusu kararın iptali için dava açtı.