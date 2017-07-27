Flaş! İllerin milletvekili sayıları değişti

YSK, anayasa değişikliğiyle 600'e çıkan milletvekili sayısının illere göre dağılımını yeniden belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, illerin son sayımdaki nüfusuna göre milletvekili sayısı değişti.







İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'İN MİLLETVEKİLİ SAYILARI ARTTI





İstanbul'un milletvekili sayısı, 88'den 97'ye yükseldi. Ankara'nın 32 olan milletvekili sayısı 36'ya, İzmir'in 26 olan milletvekili sayısı ise 28'e yükseldi.





Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Kocaeli ve Şanlıurfa, ilk seçimde 2'şer milletvekili daha fazla çıkaracak.





Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Ordu ve Batman, milletvekili sayısı artan iller arasında yer aldı.





ANKARA'NIN SEÇİM BÖLGESİ 2'DEN 3'E YÜKSELDİ





Düzenlemeyle Ankara'nın seçim bölgesi sayısı, 2'den 3'e çıktı. Bursa ise 2 seçim bölgesine ayrıldı. İstanbul, 3 seçim bölgesi olarak aynı kaldı.





İstanbul'da milletvekili sayıları, birinci bölge 34, ikinci bölge 29, üçüncü bölge ise 34 olarak yenilendi.





İŞTE İL İL MİLLETVEKİLİ SAYILARI







