Muharrem İnce hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerini alkışlaması sonrası İnce'nin tepki gösterdiği ve "apoletlerini sökeceğim" dediği 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, YAŞ'la birlikte orgeneralliğe yükselirken, İnce'nin açıklamaları soruşturma konusu oldu.





Soruşturma bir "vatandaşın" şikayeti üzerine başlatıldı.





Habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu şikayetle ilgili bir dosya oluşturdu. Dosyada İnce o dönem milletvekili olduğu için 'Hakkında şikayette bulunulan' olarak belirtildi. Dosyaya 2018/60440 numarası verildi. Daha sonra dosya şikayete konu sözlerin Kağıthane'deki bir mitingde söylendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fakat emniyetin incelemesinde sözlerin Nevşehir mitinginde zikredildiği anlaşıldı. Bunun üzerine dosya yetkisizlik kararı ile Nevşehir'e gönderildi. İncelemeyi Nevşehir Başsavcılığı yapacak.





İnce, Temel'e ilişkin, "Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan'ı alkışlıyor. 30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim" demişti.