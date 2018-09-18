Kızılay'dan kurban skandalı: 40 Bin hisseden 1800'ü kesilmiş...

Kızılay, Kurban Bayramı’nda 40 bin hisse parası toplayıp ancak 1800’ünü kesmiş. Takagazete’de yer alan habere göre; her yıl olduğu gibi bu yılda 750 TL’den kurban hissesi alan ve yaklaşık olarak 40 binin üzerinde hisse toplayan Kızılay, Şubat ayında kurulan yeni bir firma ile ihalede anlaştı. Geçmiş yıllarda kurbanlık hissesi alıp Diyanete bağışlayanlara ‘kurbanız Van, Erzurum, Eskişehir kombinasında kesildi ve dağıtıldı’ şeklinde mesaj giderken bu yıl mesajlar gitmedi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Şüphelenen hisse sahipleri ihaleyi alan firmanın içerde Türkiye’de kesemediği sadece Polonya ve Bulgaristan da 1800 kurban hissesi kestiğini ve bu etlerin kargas olarak önümüzdeki günlerde getirilip kavurma yapılacağı bilgisine ulaştı. Firmaya 1 milyon avrosunu kaptıran Kızılay yönetimi kurban skandalı yetmiyormuş gibi şimdi de Holding kurmaya çalışıyor.





İŞTE DETAYLAR





Kızılay’ı yakından tanıyan bir yetkili gelişmeleri şöyle aktardı: “Kurban ihalesini alan firma Şubat ayında kuruluyor. Kızılay ve kurban hassas konu. Firma 3.70 avrodan etin kilosunu getirecekler. 6 bin büyükbaş hayvan yapıyor. Yarısını bile kesemiyorlar. Kızılay 1 milyon avro parayı geri istiyorlar. Firma vermiyor. Bunlara teminat olarak villa vermiş! Teminat mektubu vermesi gerekirken villa! Ciddi bir yolsuzluk var. Yolsuzluğun yanında sorumsuzluk var. İnsanların ibadeti ile alay etmek var. Mevcut hükümeti zora düşürecek ciddi bir provokasyon var.





HOLDİNG KURUYORLAR!





Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Kızılay Holding kuracağız diyor. Başkan Kerem Kınık, 2. Başkan İsmail Hakkı Turunç, Genel Sekreter Hüseyin Can ve Naci Yorulmaz’dan oluşacak olan holding yönetiminin ticaret yapacağı bilgisi verildi. Bu girişim de ikinci bir skandal.”





Bu arada Kızılay Yönetim Kurulu Üyesinin hem Beştepe’ye mektup gönderdiği hem de yolsuzluk var diye TBMM’ye yazı yazdığı belirtildi.