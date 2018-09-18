Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay'dan kurban skandalı: 40 Bin hisseden 1800'ü kesilmiş... /18 Eylül 2018 09:15

Kızılay'dan kurban skandalı: 40 Bin hisseden 1800'ü kesilmiş...

Kızılay, Kurban Bayramı’nda 40 bin hisse parası toplayıp ancak 1800’ünü kesmiş.

SHABER3.COM

Kızılay, Kurban Bayramı’nda 40 bin hisse parası toplayıp ancak 1800’ünü kesmiş. Takagazete’de yer alan habere göre; her yıl olduğu gibi bu yılda 750 TL’den kurban hissesi alan ve yaklaşık olarak 40 binin üzerinde hisse toplayan Kızılay, Şubat ayında kurulan yeni bir firma ile ihalede anlaştı. Geçmiş yıllarda kurbanlık hissesi alıp Diyanete bağışlayanlara ‘kurbanız Van, Erzurum, Eskişehir kombinasında kesildi ve dağıtıldı’ şeklinde mesaj giderken bu yıl mesajlar gitmedi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Şüphelenen hisse sahipleri ihaleyi alan firmanın içerde Türkiye’de kesemediği sadece Polonya ve Bulgaristan da 1800 kurban hissesi kestiğini ve bu etlerin kargas olarak önümüzdeki günlerde getirilip kavurma yapılacağı bilgisine ulaştı. Firmaya 1 milyon avrosunu kaptıran Kızılay yönetimi kurban skandalı yetmiyormuş gibi şimdi de Holding kurmaya çalışıyor.

İŞTE DETAYLAR

Kızılay’ı yakından tanıyan bir yetkili gelişmeleri şöyle aktardı: “Kurban ihalesini alan firma Şubat ayında kuruluyor. Kızılay ve kurban hassas konu. Firma 3.70 avrodan etin kilosunu getirecekler. 6 bin büyükbaş hayvan yapıyor. Yarısını bile kesemiyorlar. Kızılay 1 milyon avro parayı geri istiyorlar. Firma vermiyor. Bunlara teminat olarak villa vermiş! Teminat mektubu vermesi gerekirken villa! Ciddi bir yolsuzluk var. Yolsuzluğun yanında sorumsuzluk var. İnsanların ibadeti ile alay etmek var. Mevcut hükümeti zora düşürecek ciddi bir provokasyon var.

HOLDİNG KURUYORLAR!

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Kızılay Holding kuracağız diyor. Başkan Kerem Kınık, 2. Başkan İsmail Hakkı Turunç, Genel Sekreter Hüseyin Can ve Naci Yorulmaz’dan oluşacak olan holding yönetiminin ticaret yapacağı bilgisi verildi. Bu girişim de ikinci bir skandal.”

Bu arada Kızılay Yönetim Kurulu Üyesinin hem Beştepe’ye mektup gönderdiği hem de yolsuzluk var diye TBMM’ye yazı yazdığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kızılay'dan kurban skandalı: 40 Bin hisseden 1800'ü... Sonraki Haber >>

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Nasıl dua etmeli?

Nasıl dua etmeli?

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:41