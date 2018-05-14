Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce: Beni Cumhurbaşkanı yapın Gazze'ye gideceğim /14 Mayıs 2018 18:41

Muharrem İnce: Beni Cumhurbaşkanı yapın Gazze'ye gideceğim

Muharrem İnce Konya'da: 2013'ten beri Gazze'ye gideceğim diyordu, gidemedi. Beni Cumhurbaşkanı yapın Gazze'ye gideceğim.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Konya Kılıçarslan Meydanı’nda miting düzenledi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaskanı Erdoğan’ın 2013 yılından bu yana Gazze’ye gideceğini söylediğini ama gitmediğini belirterek, “hükümete sesleniyorum. Whangington’daki büyükelçiyi çekin. 2013’ten beri Gazze’ye gideceğim diyordu, gidemedi. Beni Cumhurbaşkanı yapın Gazze’ye gideceğim” dedi.


İnce şunları söyledi; 

AK PARTİLİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM: Mevlana’da tezek diyenler pislik diyenler var. Bunlara cevap vermeyeceğiz. Testinin ağzında ne varsa o dökülür ben sizin çocuklarınızı konuşmaya geldim. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. O tezek desin ben gelecek diyeceğim. O çöplük desin ben quantum diyeceğim. Türkiye bunları kaçırırsa 100 yıl geri kalır. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız.

GAZZE’YE GİDECEĞİM: Hükümete sesleniyorum. Whangington’daki büyükelçisi çekin. 2013’ten beri Gazze’ye gideceğim diyordu, gidemedi. Beni Cumhurbaşkanı yapın Gazze’ye gideceğim.

BİR DE EMEKLİLİK DÖNEMİ OLSUN: “Tayyip Erdoğan ne olacak? Yargılayacak mısın?” diye soruyorlar. Hayır. Benim böyle bir görevim yok. Ama tarafsız bağımsız bir yargı kuracağız. O beni de gerektiğinde Erdoğan’ı da yargılayacak. Erdoğan dönemlerini çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak sıraladı. Bir de emeklilik dönemi olsun. Bir şey olmaz.
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