Muharrem İnce: Beni Cumhurbaşkanı yapın Gazze'ye gideceğim

İnce şunları söyledi;





AK PARTİLİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM: Mevlana’da tezek diyenler pislik diyenler var. Bunlara cevap vermeyeceğiz. Testinin ağzında ne varsa o dökülür ben sizin çocuklarınızı konuşmaya geldim. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. O tezek desin ben gelecek diyeceğim. O çöplük desin ben quantum diyeceğim. Türkiye bunları kaçırırsa 100 yıl geri kalır. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız.





GAZZE’YE GİDECEĞİM: Hükümete sesleniyorum. Whangington’daki büyükelçisi çekin. 2013’ten beri Gazze’ye gideceğim diyordu, gidemedi. Beni Cumhurbaşkanı yapın Gazze’ye gideceğim.





BİR DE EMEKLİLİK DÖNEMİ OLSUN: “Tayyip Erdoğan ne olacak? Yargılayacak mısın?” diye soruyorlar. Hayır. Benim böyle bir görevim yok. Ama tarafsız bağımsız bir yargı kuracağız. O beni de gerektiğinde Erdoğan’ı da yargılayacak. Erdoğan dönemlerini çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak sıraladı. Bir de emeklilik dönemi olsun. Bir şey olmaz.

