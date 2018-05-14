MHP 'af' konusunda ısrarcı: Kararlıyız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, “Af Kanunu” hakkında yazılı açıklama yaptı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 12 Mayıs'ta af ile ilgili yaptığı açıklamaları anımsatan Yıldız, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Mayıs 2018 tarihinde, terör ve teröristle iç içe geçmiş, beyan ve telkinleriyle onlarca masum vatandaşın katline sebep olmuş, eline Ülkücü kanı bulaşmış bazı kişilerin Cumhurbaşkanı adayı yapılmasını sert bir şekilde eleştirmiştir. Malum şahısların hukuka şeklen uygun olan Cumhurbaşkanı adaylığı kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Bayram öncesi kader kurbanlarına af getirilmesi toplumsal barışa katkı sağlayacaktır. Genel Başkanımızın açıklamalarından, PKK’lı ve FETÖ’cü canilerle uzun müddet içli dışlı olmuş, kavil birliği yapmış, marifetleri milletimiz tarafından bilinen fırıldak köşe yazarları ile televizyonyorumcuları çok rahatsız olmuştur. PKK’nın Meclis uzantılarının serbest kalması için birbiri ile yarış edenler, bir ülkücüye yapılan hukuksuzluk dile getirilince kıyameti koparmaktalar" ifadelerini kullandı.