Samanyolu Haber /Politika / Muhalif belediyelere 'Metro' kesinti cezası /31 Temmuz 2019 00:29

Muhalif belediyelere 'Metro' kesinti cezası

AKP Hükümeti, daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP yönetiminde iken 25 ile 34 milyon TL arasında yaptığı kesintiyi CHP’nin işbaşına gelmesiyle 274 milyon TL’ye çıkardı.

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AKP Hükümeti, daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP yönetiminde iken 25 ile 34 milyon TL arasında yaptığı kesintiyi CHP’nin işbaşına gelmesiyle 274 milyon TL’ye çıkardı.

AKP Hükümetinin 31 Mart seçimlerinde kaybettiği büyükşehir belediyelerine yönelik yaptırımları her geçen gün artıyor. Belediyelerin birçok yetkisini elinden alan hükümet şimdi de gelirlerine kesinti adıyla el koyuyor.

KESİNTİ AKP YÖNETİMİNDE 25.8 MİLYON TL
AKP Hükümeti, Ankara Büyükşehir Belediyesinden metrolar için 2016 yılında 25,8 milyon TL talep etti. Bu tutar 2017 yılında 33,3 milyon TL’ye çıkarken, geçe yıl ise yapılan kesinti 34,9 milyon TL oldu.

ASTRONOMİK ŞEKİLDE ARTTI
Bu yıl 31 Mart seçimlerinde belediyede yönetim değişti. AKP seçimi kaybederken, yönetimi CHP’li Mansur Yavaş devraldı. Bu yıl için belediyeden 226,5 milyon TL, 2020 yılı için 249,1 milyon TL ve 2021 yılı için ise 274 milyon TL kesinti yapılacak.
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