İşte Başakşehir'in Devler Ligi yolundaki rakibi

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 7 takım bir üst tura yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2'nci ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı.
Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.