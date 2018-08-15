Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa jet soruşturma

Bugün Kocaeli adlı yerel gazetenin haberine göre, Darıca ilçesinde faaliyet gösteren bir İnternet Televizyonu Pazar esnafı ve vatandaşa ‘Bedelli Askerlik’ konusu üzerine röportaj gerçekleştiriyordu. O esnada Pazarda esnaflık yapan Hicaz Atsız isimli bir vatandaş Gazetecilerin tutuklanmasına duyarsız kalmayarak röportajı gerçekleştiren basın mensuplarına sorular sormaya başladı.







TUTUKLU GAZETECİLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?





Pazar içerisinde röportaj yapan gazetecileri gören Hicaz Atsız, “Türkiye’de gazetecilerin özgürce haber yaptığına inanıyor musunuz? Tutuklu gazeteciler sizleri rahatsız ediyor mu? Niye bu kişiler hakkında haber yapılmıyor? Bunlarla ilgili röportaj yapıldı mı?” sorularını muhabirlere yöneltti. Muhabirler ise o sorulara “Biz stajyeriz” diyerek cevap verdi.





O SORULAR SAVCILIĞA İFADE VERMESİNE SEBEP OLDU







Hicaz Atsız gazetecilere yönelttiği soruları içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşır paylaşmaz yoğun ilgi gören video hakkında emniyete ifade vermek zorunda kaldı. Her vatandaşın sorabileceği sorular ‘Halkı kin ve nefrete tahrik ve aşağılamadan’ ifadeye çağrılmasına sebep oldu. Suçlamaları kabul etmeyen Hicaz Atsız isimli vatandaş, “Kimseyi kin ve nefrete sürüklemek gibi bir amacım olmadı” dedi.





Kronos