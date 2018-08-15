Samanyolu Haber /Gündem / Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa jet soruşturma /15 Ağustos 2018 02:07

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa jet soruşturma

Darıca’da yayın yapan bir yerel kanal muhabirine, “Tutuklu gazeteciler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu soran Pazarcı vatandaşa ‘halkı kin ve nefrete tahrik ve aşağılamadan’ soruşturma açıldı.

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Bugün Kocaeli adlı yerel gazetenin haberine göre, Darıca ilçesinde faaliyet gösteren bir İnternet Televizyonu Pazar esnafı ve vatandaşa ‘Bedelli Askerlik’ konusu üzerine röportaj gerçekleştiriyordu. O esnada Pazarda esnaflık yapan Hicaz Atsız isimli bir vatandaş Gazetecilerin tutuklanmasına duyarsız kalmayarak röportajı gerçekleştiren basın mensuplarına sorular sormaya başladı.

TUTUKLU GAZETECİLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Pazar içerisinde röportaj yapan gazetecileri gören Hicaz Atsız, “Türkiye’de gazetecilerin özgürce haber yaptığına inanıyor musunuz? Tutuklu gazeteciler sizleri rahatsız ediyor mu? Niye bu kişiler hakkında haber yapılmıyor? Bunlarla ilgili röportaj yapıldı mı?” sorularını muhabirlere yöneltti. Muhabirler ise o sorulara “Biz stajyeriz” diyerek cevap verdi.

O SORULAR SAVCILIĞA İFADE VERMESİNE SEBEP OLDU

Hicaz Atsız gazetecilere yönelttiği soruları içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşır paylaşmaz yoğun ilgi gören video hakkında emniyete ifade vermek zorunda kaldı. Her vatandaşın sorabileceği sorular ‘Halkı kin ve nefrete tahrik ve aşağılamadan’ ifadeye çağrılmasına sebep oldu. Suçlamaları kabul etmeyen Hicaz Atsız isimli vatandaş, “Kimseyi kin ve nefrete sürüklemek gibi bir amacım olmadı” dedi.

 Kronos
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa jet soruşturma Sonraki Haber >>

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Muhabire tutuklu gazetecileri soran vatandaşa soruşturma

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

İncilik üssü taşınacak mı?

İncilik üssü taşınacak mı?

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

İşte doları fırlatan açıklama

İşte doları fırlatan açıklama

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:00:12