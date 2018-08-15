ABD Dışişleri: Türkiye'nin ekonomik sorunlarının sebebi biz değiliz

Nauert, basın toplantısında, "Türkiye'de yaşanan her neyse, ABD'nin dış politikasının ve başvurduğu eylem ve mekanizmaların çok ötesinde olduğunu ekonomistler de size söyler. Ekonomik sorunlar, bizim Türkiye'deki iki kişiye karşı yaptırımları uygulamaya koymamızla başlamadı" diye açıkladı.







Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacakları açıklamasına da değinen Nauert, "Bu açıklamayı gördüm, ama bunun gerçekten olacağını teyit edemeyeceğim. Bunun gerçek politika olup olmadığını anlamak için bekleyeceğiz" dedi.