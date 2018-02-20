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Muhabir Nur Ener Kılınç tahliye edildi
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Muhabir Nur Ener Kılınç tahliye edildi
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20 Şubat 2018 13:07
Muhabir Nur Ener Kılınç tahliye edildi
Geçtiğimiz yıl Mart ayında polis tarafından evinde gece yarısı gözaltına alınan Yeni Asya muhabiri Nur Ener Kılınç tahliye edildi
SHABER3.COM
Yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilen Kılınç hakkında ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.
Dava ise mütalaa için 19 Nisan tarihine ertelendi
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