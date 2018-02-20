Çavuşoğlu: YPG'yi destekleyen bizim için YPG gibidir

Suriye hükümeti güçlerinin Afrin'e gelmesi olasılığını değerlendiren Çavuşoğlu, "Bizi durduramazlar" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin Afrin konusunda YPG ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.
Çavuşoğlu, Suriye hükümeti güçlerinin henüz Afrin'e girmediğini, girip girmeyeceğinin de belirsiz olduğunu söyledi ve şunları söyledi:
"YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için eşittir YPG'dir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor."
'BUNU İLK KEZ Mİ DUYUYORSUNUZ?'
'Afrin'den YPG'nin temizlenene kadar operasyonun devam edeceğini' söyleyen Çavuşoğlu, “Afrin’in merkezine girilecek mi?” sorusuna da “Bunu ilk kez mi duyuyorsunuz? En çok teröristin olduğu yer orası” cevabını verdi.
YPG'NİN ANA DESTEKÇİLERİ RUSYA VE ABD
Çavuşoğlu Esed rejimini hedef alırken YPG'yi Rusya ve ABD'nin silahlandırdığını ve yasal bürolarına başkenlerinde ev sahipliği yaptığına değinmedi