Çavuşoğlu: YPG'yi destekleyen bizim için YPG gibidir

Suriye hükümeti güçlerinin Afrin'e gelmesi olasılığını değerlendiren Çavuşoğlu, "Bizi durduramazlar" ifadesini kullandı.





Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin Afrin konusunda YPG ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu.



Çavuşoğlu, Suriye hükümeti güçlerinin henüz Afrin'e girmediğini, girip girmeyeceğinin de belirsiz olduğunu söyledi ve şunları söyledi:





"YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için eşittir YPG'dir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor."



