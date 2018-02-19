Samanyolu Haber /Gündem / İşte Muhaberat devleti! Yanında oturanın mesajını okudu ihbar etti... Tutuklattı.. /19 Şubat 2018 22:31

İşte Muhaberat devleti! Yanında oturanın mesajını okudu ihbar etti... Tutuklattı..

İstanbul'da belediye otobüsünde seyahat eden M.D.A.'nın telefonundaki yazışmaları gördüğünü iddia eden bir kişi, polisi arayarak ihbarda bulundu. Otobüs durdurularak gözaltına alınan M.D.A, ifadesinin ardından tutuklandı.

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İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden M.D.A’nın telefon yazışmalarını gören bir yolcu, polisi arayarak ihbarda bulundu. M.D.A’nın Devrim-Der adlı bir grupta yazışmalar yaptığını ve telefonda Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının olduğunu iddia eden kişinin ihbarı sonrası polis hareket halindeki otobüsü durdurdu. Çantalarında suç unsuruna rastlanmayan yolcu gözaltına alındı ve telefonuna savcılık kararıyla el konuldu. M.D.A çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Söz konusu olay, dün yaşandı. Muhbir yolcu, “E-10 Otobüsündeyim. Devrim-Der diye grup kurmuşlar. Apo’nun resimleri var telefonunda” sözleriyle M.D.A’yı şikayet etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri E-10 otobüsünü Pendik’te durdurdu. Havalimanına giden M.D.A’nın çantalarını arayan polis ekipleri hiçbir suç unsuruyla karşılaşmadı. Savcılık kararıyla telefonuna el konulan M.D.A. gözaltına alındı. Avukat eşliğinde ifadesi alınan yolcu tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

OTOBÜSTE SOHBET DE İHBAR EDİLMİŞTİ

Geçen günlerde Ankara’da Keçiören’den Kızılay’a gelmek için bindiği otobüste yanındaki kişiyle sohbet eden M.A. adlı kadını bir diğer yolcu şikâyet etmişti. Yolcunun ihbarı sonrası M.A. ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 
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