Samanyolu Haber /Gündem / Olmayan akıllı telefonda 8 bin 196 Bylock tespit etmişler... /19 Şubat 2018 22:39

Olmayan akıllı telefonda 8 bin 196 Bylock tespit etmişler...

AKP Hükümeti döneminde gaspa uğrayan İpek Holding’in sahibi Hamdi Akın İpek’in annesi Melek İpek ve kardeşi Cafer Tekin İpek’in de bulunduğu; haklarında silahlı ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet etmek’ suçlamasıyla dava açılan Koza-İpek çalışanı 45 kişinin yargılanmasına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkemede hiçbir zaman akıllı telefon kullanmayan Cafer Tekin İpek’in 8 bin 196 bylock bağlantısı tespit edildiği önü sürüldü.

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Mahkeme Başkanı, Delil olarak ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) mahkemeye ulaşan raporu gösterdi. Rapora göre, Cafer Tekin İpek’in 8 bin 196, Harun Ekinci’nin ise 984 ByLock bağlantısı olduğu iddia edildi. Bu duruma karşı çıkan İpek ve Ekinci, BTK’den detaylı görüşme dökümlerinin istenmesini talep etti.

Mahkeme daha sonra İpek’le birlikte diğer tutuklu kişilerin tutukluluk halinin devamına hükmetti. ByLock içeriklerinin tespiti için ilgili kurumlara yazılmasına karar verdi.

Geçmişte Akın İpek kardeşinin hiçbir zaman akıllı telefon kullanmadığını açıklamıştı.

Davanın ilk duruşmasımda konuşan Cafer İpek ise “Savcı bana, ‘hiçbir şeyini bulamadık, ağabeyin firarda olduğu için tutuklama istedim’ dedi. Sorguma giren 3 avukat, zabıt katibi ve savcı bey şahittir. Abimin suçu sabit mi, sabit bile olsa bana sirayet eder mi?” açıklamasını yapmıştı
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