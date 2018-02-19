Olmayan akıllı telefonda 8 bin 196 Bylock tespit etmişler...





Mahkeme Başkanı, Delil olarak ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) mahkemeye ulaşan raporu gösterdi. Rapora göre, Cafer Tekin İpek’in 8 bin 196, Harun Ekinci’nin ise 984 ByLock bağlantısı olduğu iddia edildi. Bu duruma karşı çıkan İpek ve Ekinci, BTK’den detaylı görüşme dökümlerinin istenmesini talep etti.





Mahkeme daha sonra İpek’le birlikte diğer tutuklu kişilerin tutukluluk halinin devamına hükmetti. ByLock içeriklerinin tespiti için ilgili kurumlara yazılmasına karar verdi.





Geçmişte Akın İpek kardeşinin hiçbir zaman akıllı telefon kullanmadığını açıklamıştı.





Davanın ilk duruşmasımda konuşan Cafer İpek ise “Savcı bana, ‘hiçbir şeyini bulamadık, ağabeyin firarda olduğu için tutuklama istedim’ dedi. Sorguma giren 3 avukat, zabıt katibi ve savcı bey şahittir. Abimin suçu sabit mi, sabit bile olsa bana sirayet eder mi?” açıklamasını yapmıştı