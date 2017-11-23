Muğla’da korkutan deprem!

Muğla’nın Ula ilçesinden gece saatlerinde korkutan bir haber geldi.







Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.22’de merkezi Muğla’nın Ula ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 KM derinliğinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar panik yaşadı.





Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü daha sonra depremin şiddetini 5.0 olarak revize etti.





AFAD: 5.0 ŞİDDETİNDE







Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) verilerine göre ise, 5.0 şiddetinde meydana gelen deprem 23.22’de ve Muğla’nın Ula ilçesinde kaydedildi.