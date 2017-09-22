Samanyolu Haber /Gündem / Muğla’da deprem /22 Eylül 2017 00:39

Muğla’da deprem

Muğla’nın Datça ilçesinde deprem meydana geldi.

Muğla’da deprem

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.17’de merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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