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Muğla’da deprem
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22 Eylül 2017 00:39
Muğla’da deprem
Muğla’nın Datça ilçesinde deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.17’de merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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