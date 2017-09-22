Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç Başkanlık için düğmeye bastı... /22 Eylül 2017 00:44

Ali Koç Başkanlık için düğmeye bastı...

Fenerbahçe Kulübü başkanlığına adaylığını açıklayan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, 13 yıldır sürdürdüğü 1907 Fenerbahçe Derneği yönetim kurulu başkanlığı görevini ‘seçim hazırlıkları’ için bıraktı.

Ali Koç Başkanlık için düğmeye bastı...

1907 Fenerbahçe Derneği’nin 25. kuruluş yıldönümü balosunda konuşma yapan Ali Koç, dernek başkanlığı görevinden ayrıldı. 2018 Mayıs’ta yapılacak olan Fenerbahçe Genel Kurul’unda başkanlığa adaylığını koyacak olan Koç, bu kararı adaylık çalışmalarına odaklanmak için verdi.
Ali Koç’un bu açıklaması sosyal medyada gündeme damga vururken Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’un konuşmasını “#BaşkanAliKoçKonuşuyor” etiketiyle takip etti. İşte Ali Koç’un sözlerinden satır başları:
“Aziz Yıldırım 50 kurucu üyeden biri oldu. Onun başkanlığında da güzel işlere imza attığımız düşünüyorum. Bu heyecan dolu yolculuğa 13 yıl boyunca başkanlık yapma şansına sahip oldum. Biraz önce ortak paydası- dünyası Fenerbahçe olan isimlerin konu Fenerbahçe olduğunda kulübümüzün yanında olduğunu hatırlama şansını bulduk.”
Fenerbahçe’nin gönlümüzdeki yeri çok büyüktür. Türk sporunda taşıdığı sorumluluklar olağanüstü büyüktür. 1907 Derneği olarak da bizim de sorumluluklarımız vardır. Sayın Aziz Yıldırım bu yolculuğa bizimle eşlik etti. Aziz Yıldırım ve yönetimlerini kulübümüze fark ve değer yaratacak projeler kattığı için hep beraber teşekkür ederiz.
<< Önceki Haber Ali Koç Başkanlık için düğmeye bastı... Sonraki Haber >>

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Preet'le 'takipte kalın'

Preet'le 'takipte kalın'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

3 Dakikada eğitim sistemi

3 Dakikada eğitim sistemi

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:41:30