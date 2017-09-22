Ali Koç Başkanlık için düğmeye bastı...

1907 Fenerbahçe Derneği’nin 25. kuruluş yıldönümü balosunda konuşma yapan Ali Koç, dernek başkanlığı görevinden ayrıldı. 2018 Mayıs’ta yapılacak olan Fenerbahçe Genel Kurul’unda başkanlığa adaylığını koyacak olan Koç, bu kararı adaylık çalışmalarına odaklanmak için verdi.

Ali Koç’un bu açıklaması sosyal medyada gündeme damga vururken Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’un konuşmasını “#BaşkanAliKoçKonuşuyor” etiketiyle takip etti. İşte Ali Koç’un sözlerinden satır başları:

“Aziz Yıldırım 50 kurucu üyeden biri oldu. Onun başkanlığında da güzel işlere imza attığımız düşünüyorum. Bu heyecan dolu yolculuğa 13 yıl boyunca başkanlık yapma şansına sahip oldum. Biraz önce ortak paydası- dünyası Fenerbahçe olan isimlerin konu Fenerbahçe olduğunda kulübümüzün yanında olduğunu hatırlama şansını bulduk.”

Fenerbahçe’nin gönlümüzdeki yeri çok büyüktür. Türk sporunda taşıdığı sorumluluklar olağanüstü büyüktür. 1907 Derneği olarak da bizim de sorumluluklarımız vardır. Sayın Aziz Yıldırım bu yolculuğa bizimle eşlik etti. Aziz Yıldırım ve yönetimlerini kulübümüze fark ve değer yaratacak projeler kattığı için hep beraber teşekkür ederiz.