Muğla’da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre Muğla Milas’ta bu gece saat 02:23’te, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.93 kilometre olarak ölçüldü.

