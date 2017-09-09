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Muğla’da deprem
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09 Eylül 2017 08:51
Muğla’da deprem
Muğla'nın Milas İlçesi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre Muğla Milas’ta bu gece saat 02:23’te, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.93 kilometre olarak ölçüldü.
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