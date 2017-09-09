Erdoğan'ın kafası çok karışık!

ABD’de eski AKP’li Bakan Zafer Çağlayan hakkında “rüşvet” davası açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılan bu davaya ilişkin soru üzerine şunları söyledi:







“Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içerisinde yorumlama mümkün değil. Eski Ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koymuş değiller. 'İran'la ilgili yaptırımları delmiş.' Biz Türkiye olarak yaptırım kararı almadık. Atılan bu adımlar siyasidir. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Sarraf olayı da öyledir, Halk Bankası Müdürümüzle ilgili konu da öyledir. Amerikan yönetiminin içine düştüğü aczi gösteriyor.”





Erdoğan'ın son açıklaması 29 Mart 2016'da Zarrab ABD'de tutuklandıktan sonra yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Erdoğan o gün 'Ülkemizi ilgilendiren bir konu değil' demişti. İşte o açıklama





"Bu konu ülkemizi ilgilendiren bir konu olmadığı gibi, bir karapara aklama konusu mudur, değil midir, gerekçesini bilmeden değerlendirme yapmak istemem."