Muayenehanesinin balkonunda çekilen fotoğraf yüzünden 1.5 yıldır tutuklu

Ergenekon derin devlet ve 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk skandalları davalarında görevli İstanbul Cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara’nın NBA oyuncusu basketbolcu Enes Kanter’in kliniğinin balkonunda fotoğraf çektirdiği doktora 15 yıl hapis istediler.











Yaklaşık 1.5 yıldır haksız yere tutuklu olan diş doktoru Ali İlker Baştan’ın yargılamasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Eşi Esme Kuriş Baştan’ın da tutuksuz yargılandığı davada ilginç bilgiler ortaya çıktı. İddianamede Diş Doktoru Ali İlker Baştan hakkında, irtibatlı olduğu hastalarından 12’sinin Bylock kaydı olduğu ve Enes Kanter ile savcıların muayenehanesinde fotoğraf çekilmesi gibi saçma iddialarla 15 yıl hapis cezası isteniyor. Kanter ve iki savcının Çengelköy’deki özel Vizyonnet Diş Kliniği’nin balkonunda çekilen fotoğrafı daha önce kamuoyuna yansımış ve savcıların Kanter ile görüşmesi suç gibi gösterilmişti.





ÖZ’ÜN KIZI MÜVEKKİLLİMİN 20 BİN HASTASINDAN BİRİ





Son duruşmada savunma yapan Dişhekimi Baştan’ın avukatı Selamettin Tunç, Zekeriya Öz’ün kızının Baştan’ın hastası olduğunu, Öz’ün muayenehaneye Celal Kara ve Enes Kanter ile birlikte geldiğinde fotoğraf çektirdiğini anlattı. Avukat Tunç, “Zekeriya Öz muayenehane Boğaz manzaralı olduğu için yanındaki Celal Kara ve Enes Kanter ile fotoğraf çektirmiş. O tarihte bu şahıs devletin savcısıydı. Kızı da müvekkilimin 20 bin hastasından biridir” dedi





HASTALARINDAN 12’SİNDE BYLOCK VAR DİYE SUÇLANIYOR





Baştan’ın 20 yıllık diş hekimi olduğunu hatırlatan avukat Tunç, telefon irtibatı olan hastalarından 12’sinin ByLock kullanıcı olmasından dolayı da suçlanamayacağına dikkat çekti.





1.5 YILDIR DİJİTAL DELİLLER GETİRİLMEDİ





1.5 yıldır dosyaya dijital inceleme kayıtlarının gelmemesini eleştiren Tunç, müvekkilinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini istedi. Duruşma savcısı ise tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi. Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ocak’a erteledi.





Dişhekimi Ali İlker Baştan ile doktor eşi Esma Kuriş Baştan hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.