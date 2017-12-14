Samanyolu Haber /Gündem / Muayenehanesinin balkonunda çekilen fotoğraf yüzünden 1.5 yıldır tutuklu /14 Aralık 2017 18:14

Muayenehanesinin balkonunda çekilen fotoğraf yüzünden 1.5 yıldır tutuklu

15 Temmuz sonrası güdümlü yargı eliyle başlatılan cadı avı davaları trajik bir hal aldı...

SHABER3.COM

Ergenekon derin devlet ve 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk skandalları davalarında görevli İstanbul Cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara’nın NBA oyuncusu basketbolcu Enes Kanter’in  kliniğinin balkonunda fotoğraf çektirdiği doktora 15 yıl hapis istediler.


Yaklaşık 1.5 yıldır haksız yere tutuklu olan diş doktoru Ali İlker Baştan’ın yargılamasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Eşi Esme Kuriş Baştan’ın da tutuksuz yargılandığı davada ilginç bilgiler ortaya çıktı. İddianamede Diş Doktoru Ali İlker Baştan hakkında, irtibatlı olduğu hastalarından 12’sinin Bylock kaydı olduğu ve Enes Kanter ile savcıların muayenehanesinde fotoğraf çekilmesi gibi saçma iddialarla 15 yıl hapis cezası isteniyor. Kanter ve iki savcının Çengelköy’deki özel Vizyonnet Diş Kliniği’nin balkonunda çekilen fotoğrafı daha önce kamuoyuna yansımış ve savcıların Kanter ile görüşmesi suç gibi gösterilmişti.

ÖZ’ÜN KIZI MÜVEKKİLLİMİN 20 BİN HASTASINDAN BİRİ

Son duruşmada savunma yapan Dişhekimi Baştan’ın avukatı Selamettin Tunç, Zekeriya Öz’ün kızının Baştan’ın hastası olduğunu, Öz’ün muayenehaneye Celal Kara ve Enes Kanter ile birlikte geldiğinde fotoğraf çektirdiğini anlattı. Avukat Tunç, “Zekeriya Öz muayenehane Boğaz manzaralı olduğu için yanındaki Celal Kara ve Enes Kanter ile fotoğraf çektirmiş. O tarihte bu şahıs devletin savcısıydı. Kızı da müvekkilimin 20 bin hastasından biridir” dedi

HASTALARINDAN 12’SİNDE BYLOCK VAR DİYE SUÇLANIYOR

Baştan’ın 20 yıllık diş hekimi olduğunu hatırlatan avukat Tunç, telefon irtibatı olan hastalarından 12’sinin ByLock kullanıcı olmasından dolayı da suçlanamayacağına dikkat çekti.

1.5 YILDIR DİJİTAL DELİLLER GETİRİLMEDİ

1.5 yıldır dosyaya dijital inceleme kayıtlarının gelmemesini eleştiren Tunç, müvekkilinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini istedi. Duruşma savcısı ise tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi. Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ocak’a erteledi.

Dişhekimi Ali İlker Baştan ile doktor eşi Esma Kuriş Baştan hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muayenehanesinin balkonunda çekilen fotoğraf yüzünden... Sonraki Haber >>

Ankara'da yine adam kaçırma olayı

Ankara'da yine adam kaçırma olayı

Cezaevlerindeki zulüm Belçika gündeminde

Cezaevlerindeki zulüm Belçika gündeminde

Türkiye mafya devletine dönüşüyor

Türkiye mafya devletine dönüşüyor

Hapiste en fazla gazetecinin olduğu ülke Türkiye

Hapiste en fazla gazetecinin olduğu ülke Türkiye

Adem Yavuz'dan Havuz Medyası'na: Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim

Adem Yavuz'dan Havuz Medyası'na: Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim

CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı

CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı

Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı

Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı

Maden ailesinin dramı meclis gündeminde

Maden ailesinin dramı meclis gündeminde

Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?

Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?

Türkiye gerçekten büyüdü mü?

Türkiye gerçekten büyüdü mü?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:27:43