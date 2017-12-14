Samanyolu Haber /Gündem / Sarayın ekonomi ekibinde büyük çatlak... /14 Aralık 2017 17:39

Sarayın ekonomi ekibinde büyük çatlak...

AKP'nin kurucu üyelerinden Bülent Gedikli, bugün itibariyle Cumhurbaşkanı başdanışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. Bülent Gedikli bu açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

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Gedikli, bunun yeni bir karar olmadığını söylerken, Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitesi’ndeki görevlerine devam edeceğini ifade etti.


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