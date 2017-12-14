Samanyolu Haber
Sarayın ekonomi ekibinde büyük çatlak...
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Sarayın ekonomi ekibinde büyük çatlak...
/
14 Aralık 2017 17:39
Sarayın ekonomi ekibinde büyük çatlak...
AKP'nin kurucu üyelerinden Bülent Gedikli, bugün itibariyle Cumhurbaşkanı başdanışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. Bülent Gedikli bu açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.
SHABER3.COM
Gedikli, bunun yeni bir karar olmadığını söylerken, Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitesi’ndeki görevlerine devam edeceğini ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Sarayın ekonomi ekibinde büyük çatlak...
Sonraki Haber >>
Türkiye gerçekten büyüdü mü?
Erkam Tufan ile 30 dakika programına katılan Ekonomist Prof . Dr. Elvan Aktaş Türkiye'nin ekonomik...
Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Mefkûre muhâcirleri için entegrasyon çok...
İsim benzerliği yüzünden 16 aydır tutuklu
15 Temmuz kontrollü darbe girişimi sonrasında binlerce hakim ve savcıyı önce ihraç edip sonra...
Maliye Bakanlığı çalışanlarına operasyon... Onlarca gözaltı kararı!
Ankara'da 78'i KHK ile ihraç edilen toplam 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Türkiye ekonomisi gerçekte nasıl büyüdü?
TUİK üçüncü çeyrek ekonomik büyüme verileri pazartesi günü açıkladı Ancak bu rakamlardan...
Ankara'da güpegündüz kaçırdılar
Ankara'da yaşanan kaçırma vak'alarına bir yenisi eklendi. Hizmet hareketine mensup olduğu iddiasıyla...
AKP'li bir hakimin deşifre ettiği avukat (!)
Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın WhatsApp üzerinden Zarrab'la yaptığı konuşma ABD'deki...
Hizmet Gönüllüleri gittikleri ülkelerde nasıl davranmalı ?
Fethullah Gülen Hocaefendi, 'Mefkûre muhâcirleri için entegrasyon çok ehemmiyetli olduğu gibi...
Reza Zarrab'a borsa şoku!
ABD’de İran’a yönelik yaptırımların durdurulmasıyla ilgili davada itiraflarda bulunan Reza...
Halkbank'ın batıkları rekor kırdı
ABD’de devam eden Zarrab davasında rüşvet çarkının en önemli aktörleri arasında yer alan Halk...
AKP'li 2 belediye başkanı silahla adam kaçırdı!
Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Suat Diktaş’ı...
Türkiye Mafya devletine mi dönüşüyor?
Amerika’da süren Hakan Atilla ve Reza Zarrab yargılamasında dünya medyasının gözü Türkiye...
Tweet
Ankara'da yine adam kaçırma olayı
Cezaevlerindeki zulüm Belçika gündeminde
Türkiye mafya devletine dönüşüyor
Hapiste en fazla gazetecinin olduğu ülke Türkiye
Adem Yavuz'dan Havuz Medyası'na: Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim
CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı
Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı
Maden ailesinin dramı meclis gündeminde
Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?
Türkiye gerçekten büyüdü mü?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Ankara'da dev arsa vurgunu
'Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim'
CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı
Belçika'daki eski hapishane hücrelerinde Türkiye'deki zulüm anlatılıyor!
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
17:27:46