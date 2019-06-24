Samanyolu Haber /Gündem / Motorine ZAM hem de pompaya yansıyacak! /24 Haziran 2019 18:27

Motorine ZAM hem de pompaya yansıyacak!

Motorinin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş olarak yansıyacak, kalan 7 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak,

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıkladığına göre, motorin fiyatlarındaki artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı 'eşel mobil sistemi' devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarındaki 29 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6.30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6.25 liradan 6.47 liraya, İzmir'de 6.31 liradan 6.53 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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