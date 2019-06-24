Dünkü İstanbul seçimine birde bu açıdan bakın

23 Haziran’da yenilenen İstanbul Belediye Başkanlığı Seçimleri’nin sonuçları belli oldu. 31 Mart seçimlerinin ardından yalnızca Büyükşehir seçimlerinin iptal edilip, yenilenmesi tepki toplamıştı. Bunun üzerine CHP tarafından, kullanılan oyun aynı zarf içine konulduğu gerekçesiyle, İstanbul’un 39 ilçesinde de seçimlerin yenilenmesi için başvuru yapılmıştı. YSK başvuruyu reddetmişti.







İLÇE SEÇİMLERİ DE YENİLENSEYDİ...





31 Mart seçimleri sonucunda İstanbul’un 39 ilçesinin 24’ünde AKP galip gelmişti. CHP 14, MHP ise 1 belediye kazanmıştı.310 üyelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP 187, CHP 121 ve MHP de 2 üyeye sahip olmuştu.





Peki, 23 Haziran seçim sonuçlarına göre, belediye meclisinde durum ne oluyor?





Saray ittifakının yenik adayı Binali Yıldırım 23 Haziran’da kesin olmayan sonuçlara göre yalnızca 11 ilçede rakibini geride bırakabildi.





Yıldırım’ın daha fazla oy aldığı ilçeler Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye, Güngören, Sultangazi, Arnavutköy, Bağcılar ve Başakşehir oldu.





AKP 26 MECLİS ÜYESİ KAYBEDECEKTİ





Eğer İstanbul’un ilçelerinde seçimler yenilenmiş olsaydı AKP 13 ilçeyi kaybetmiş olacaktı. AKP’nin kaybedeceği o ilçeler, Üsküdar, Fatih, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Beykoz, Çatalca, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile, Tuzla olacaktı.





Buaynı zamanda 26 meclis üyesi demek çünkü, ilçe belediye başkanı “doğal üye” kabul ediliyor ve 1 kontenjan üyeyle birlikte meclise doğrudan gidiyor.





OYLARDAKİ DEĞİŞİM





AKP 31 Mart’ta İstanbul’da seçimin çekişmeli geçtiği İlçelerden Üsküdar’da %48,25 oy almıştı. Bu oran 23 Haziran’da %45,17’ye geriledi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ilçede %54,70 oy oranını yakaladı.





AKP’nin kalesi olarak nitelendirilen Fatih’te Binali Yıldırım’ın geride kaldığı ilçeler arasında yer aldı. 31 Mart’ta ilçede %53 oy alan AKP’nin oyu 23 Haziran’da %48,96’ya düştü. Ekrem İmamoğlu’nun oyu ise %50,78.





AKP’nin 31 Mart seçimlerinde önde bitirip, 23 Haziran’da geride kaldığı diğer ilçeler şöyle:





Zeytinburnu: 31 Mart’ta %50,42 oy alan AKP’nin oyu %47,51’e düştü.





Eyüpsultan: 31 Mart’ta %49,11 oy alan AKP’nin oyu %45,27’ye düştü.





Beykoz: 31 Mart’ta %49,16 oy alan AKP’nin oyu %49,21’e düştü.





Çatalca: 31 Mart’ta %51,75 oy alan AKP’nin oyu %39.67’ye düştü.





Bahçelievler: 31 Mart’ta %49,89 oy alan AKP’nin oyu %47.12’ye düştü.





Bayrampaşa: 31 Mart’ta %49,29 oy alan AKP’nin oyu %48,50’ye düştü.





Beyoğlu: 31 Mart’ta %49,86 oy alan AKP’nin oyu %47,55’e düştü.





Sancaktepe: 31 Mart’ta %47,66 oy alan AKP’nin oyu %47,41’e düştü.





Şile: 31 Mart’ta %54,37 oy alan AKP’nin oyu %49,62’ye düştü.





Tuzla: 31 Mart’ta %50,52 oy alan AKP’nin oyu %45,93’e düştü.





Çekmeköy’de ise 31 Mart’ta %42,92 oy alan AKP’nin oyu %48,60’a yükselmiş olsa da Binali Yıldırım,%50,65 oy alan rakibi Ekrem imamoğlu’nun gerisinde kaldı.





İstanbul’da ve ilçelerde yüksek oy kaybına uğrayan AKP’nin İBB Meclisi’ndeki etkinliği de azalcaktı.





Ekrem İmamoğlu başkanlık koltuğuna otururken, mecliste de Millet İttifakı’nın etkinliği artacaktı.





İmamoğlu yönetimi icraatlarını AKP engeline takılmadan gerçekleştirebilecekti.



